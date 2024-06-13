辛追夫人3D圖 撞臉復原專家本人 網：鼻子一模一樣

湖南博物院公布「辛追夫人」3D數字人（35歲左右）形象。（新華社）

湖南博物院透過AI 建構復原的湖南長沙馬王堆漢墓「辛追夫人」3D形象，近日被網民質疑與主導該項目的中國顱面復原專家袁中標「撞臉」，不僅面容極為相似，尤其鼻子看來幾乎一模一樣，懷疑專家是按照自己的臉容復原辛追夫人的樣貌，不過湖南博物院否認，並澄清兩者絕無關係。但有評論認為，再嶄釘截鐵否認，不如公布更多復原細節科普來得更具說服力。

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香港 01報導，湖南博物院月前公布「辛追夫人」的3D形象，分別為35歲的全身坐姿版和年約50歲的頭部形象。它以上世紀70年代馬王堆漢墓辛追夫人出土時的頭部X光片為主要依據，最大限度復原其容貌。

據悉，辛追夫人是世上已發現的、保存時間最長的濕屍，出土時全身潤澤，皮下軟組織柔軟有彈性，但遺體臉容已腫脹變形和腐敗，生前臉貌不得而知。

極目新聞報導，歷史上的「辛追夫人」究竟長什麽樣子，並沒有影像資料遺存，「辛追夫人」3D形象引來質疑，估計與2002年被復原的「辛追夫人」相貌留下的先入為主印象有關；看慣了舊版復原人相，便感覺這個新版的復原不像「辛追夫人」。

2002年，中國刑警學院法醫系教授趙成文曾經復原「辛追夫人」的相貌，湖南博物院馬王堆漢墓及藏品研究展示中心主任喻燕姣則表示，現時的復原形象肯定比之前準確。

袁中標曾介紹，人像特徵千變萬化，只有類型相似，而無完全相同，還需根據多年工作中掌握的顱面關係規律，反覆研究論證和修改細節；團隊嚴格按照屍體的顱面結構類型去推斷，「辛追夫人身高不高、長相普通，我們不臆造、不迎合『辛追是美女』的說法」。

顱面復原永遠不可能做到百分之百的真實，因為面部上可變的細節太多了，對「辛追夫人」的復原也是如此。為解開觀眾的疑問，湖南博物院對「辛追夫人」3D形象的產生過程，如果能有進一步的詳情披露，謠言就能不攻自破。