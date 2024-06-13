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大熊貓「福寶」狂吃竹子、蛋糕 返中首秀萌翻

中國新聞組／香港13日電
大熊貓「福寶」12日在圈舍進食。(新華社)
大熊貓「福寶」12日在圈舍進食。(新華社)

旅韓大熊貓「福寶」4月回到中國後，結束在四川中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地兩個多月的隔離檢疫和適應後，經過飼養團隊評估，「福寶」適應情況整體較好，搬入神樹坪基地熊貓幼兒園2號館的新家，並於12日正式與公眾見面，人氣十足，「萌翻」全場。

來源：YouTube

香港文匯報報導，一大早，40餘名「熊貓粉絲」和20多家中外媒體已等在「福寶」圈舍外的遊客參觀區域，翹首以盼「福寶」出場。透過連接室內圈舍和室外運動場的圓形小門，大家不時可以看到「福寶」一晃而過的身影，還能看到「福寶」躺在地下撓癢癢，很是可愛。

9時35分，當通往室外運動場的圓門被打開後，「福寶」先是探出頭嗅了嗅，然後從內舍緩緩走出，好奇張望新家院子。在院子裡「探索」一會兒後，「福寶」準確地在攀爬架上找到了飼養員精心準備的「蛋糕」，但牠並沒有著急享用，而是邊嗅邊爬上旁邊的假山，撿起放在假山上的竹筍大快朵頤。

吃完一根竹筍，福寶在假山上打了幾個滾，又走到攀爬架上，開始抱著「蛋糕」尋找自己喜歡的竹筍、胡蘿蔔等。牠吃得很快，填飽肚子後，到水池邊喝水，還用前爪輕輕拍打水面，濺起水花自娛自樂。

專業飼養團隊飼養員徐翔介紹，目前，「福寶」已適應家鄉的食物，還喜歡和人親近互動，生活作息也比較規律。現在「福寶」狀態很好，每天大概可以吃十公斤左右竹子、排便八至十公斤，還能聽懂四川話。「剛開始不太適應家鄉話，三天左右牠就開始有回應了，真是一隻很聰明的熊貓。」

報導指出，大熊貓有飼養標準和操作程序，食物按「少吃多餐、先粗後精、竹子多樣性」原則進行搭配。每天，他們都會為「福寶」投餵五至六次新鮮竹子，還會投餵五至七次的窩窩頭、蘋果、胡蘿蔔等輔食，足量的食物讓「福寶」想怎麼吃就怎麼吃。同時，飼養員每天會對熊貓進行愛心飼餵，比如把窩窩頭、蘋果等切成小塊，一塊塊餵給牠吃。在這個過程中雙方既有眼神的交流，也可以加強對熊貓躺臥、側臥、仰臥等訓練。

如今，越來越默契的徐翔和「福寶」被網友們稱為「徐福記」組合。

據報導，據了解，從6月12日起，為保障園區正常參觀秩序，臥龍神樹坪基地將根據遊客接待量，適時對「福寶」圈舍實行限流限時參觀，每輪參觀時間為五分鐘。

大熊貓「福寶」12日在圈舍活動。(新華社)
大熊貓「福寶」12日在圈舍活動。(新華社)

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