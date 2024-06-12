吉林推廣鍋包肉 辦世界賽下戰書 論證起源「始於清朝」

吉林市將舉辦鍋包肉世界大賽。（吉林省商務廳網站）

吉林市將於6月29日至6月30日舉辦世界鍋包肉大賽，為廣大市民及遊客朋友們帶來一場極具特色的美食盛宴。鍋包肉作為東北特色美食和吉菜經典菜肴，在吉林是百姓廚房的明星菜品，也是市民心中獨特的家鄉記憶。近年來，吉林市鍋包肉發展呈現蓬勃態勢，各大餐飲飯店鍋包肉受到熱捧。

澎湃新聞報導，吉林市政府副秘書長李震表示，吉林市想把鍋包肉這一東北地區特色美食，推向全國，推向世界，打造世界中餐新名片，帶動餐飲行業共榮共進，促進文旅商融合發展，讓全國人民品嘗鍋包肉美味，讓鍋包肉的版圖不斷擴大。

公開資料顯示，鍋包肉位是一道東北風味菜，將豬或牛的裡脊肉切片醃入味，裹上炸漿糊下鍋炸至金黃色撈起，再下鍋拌炒勾芡即成，成菜色澤金黃，外酥裡嫩，酸甜適口。早在2018年，吉林省就曾將鍋包肉推出作為「吉菜」代表。

報導指出，吉林市當地不久前曾召開一場專家座談會，論證了鍋包肉的起源。其中，黑龍江起源說認為，鍋包肉為清光緒年間「濱江膳祖」鄭興文所創。他於1907年任哈爾濱道台府尹杜學贏的膳食主廚，為接待俄國 外賓把原來鹹鮮口味的「焦炒肉片」改成酸甜口味，取名「鍋爆肉」，因洋人發音變成了「鍋包肉」。

黑龍江還有另一說法，認為鍋包肉是清朝末年王福來發明的，他在哈爾濱開飯店期間，接到大客戶要求做特色菜訂單，創造此菜並命名。

報導稱，遼寧起源說認為，鍋包肉是沈陽廚師王善才發明的。偽滿時期他將瀋陽小吃「燜烤肉片」改良，加入番茄醬等調料，形成了鍋包肉。還有一種說法，遼寧鍋包肉的醬汁是奉天廚師周富根改良的。無論如何，加番茄醬至今成為遼寧鍋包肉與其他省份的區別。

報導說，吉林起源說認為，鍋包肉起源於清道光元年（1821年）吉林富春園飯莊創店招牌菜「辣瓦肉香」。此菜肉片又薄又大，油炸後形如黃色琉璃瓦片，製作廚藝與鍋包肉如出一轍，口味也是酸甜的，但與現在的鍋包肉相比，有一絲乾辣椒，口味有一點微辣，隨著滿族祭祖帶有家眷、吉林屬重要官方機構會經常和外國人打交道，在菜品上不適合辣口味，喜愛酸甜口味，去掉以往的辣味，於是演變成現在的「鍋包肉」。

消息稱，專家經過研究大量史實認為，東北三省的鍋包肉起源說，無論年代早晚，實際上都是一個指向，即鍋包肉起源於滿清。