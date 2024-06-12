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大涼山支教變生意 義工證賣萬元 學童淪偽公益道具

中國新聞組／北京12日電
大涼山「支教」畫面。（取材自潮新聞）
大涼山「支教」畫面。（取材自潮新聞）

支援落後地區、教育扶貧，幫助農村、偏遠村落的孩子獲得城市教育資源本應是積德行善好事一樁，然而近日有媒體曝光「大涼山公益支教」背後的「生意經」，7日收費萬元人民幣就能獲得到義工公益證書、鄉村助學研學報告，不僅無人質疑，甚至多數已售罄，還有大量候補者正排隊等待名額。

據潮新聞調查報導，受商業利益驅使，中國有部分研學機構推出，到四川省涼山彝族自治州大涼山支教的研學項目，將大涼山的孩子包裝為「尋求支教老師的學生」；但該項目並非出於愛心，而是「7日收費萬元」就能拿到義工公益證書、鄉村助學研學報告」的「偽公益、純生意」的商業項目。

香港01報導，項目宣傳片中，還經常出現大涼山的孩子身背乾柴走山路，以及生火煮飯等鏡頭，藉此放大悲情博取公眾同情。並且特別用較差的食宿條件當做賣點，稱「每一次困難都是成長機會」「想讓孩子多吃苦，就去村裡補一補」。

報導指出，毫不掩飾的「偽公益」受到眾多需要「提升背景」的高校學生追捧。參與的學生們，有些需要支教經歷用於評優、保送研究生，以及申請國外大學；而且還能去大涼山來一場鄉村旅行，可謂「一舉二得」；甚至有小二、小三的小學生來當「支教志願者」體驗生活。

可見，許多支教研學團的「老師」並未達到教學水準。而在一個個支教研學團中，被支援的大涼山孩子，只能成為滿足這些功利需求的「道具」，一次又一次參加內容差不多的「免費課程」「免費夏令營」，走馬觀花式的配合送禮、合影，配合表演。

據報導，相關支教研學項目價格普遍在人民幣8000元（約1103美元）至1.1萬元（約1516美元），個別較貴的甚至達到4萬元。高昂的研學費用，純利潤達到70%。大涼山當地某公益組織負責人張華指出，因為入行沒有技術、資金門檻，全國販賣商業支教研學的機構愈來愈多。

報導稱，中國教育學者熊丙奇撰文批評這類研學團，表示形式主義的公益支教，會影響大涼山孩子們的人生觀、價值觀，對他們的成長產生很大傷害。監管部門要規範這類研學活動，明確禁止研學機構搞虛假支教，進行虛假宣傳。尤其要規範公益支教，不能把公益支教變成生意。

大涼山公益支教項目，價格高達萬元。（取材自潮新聞）
大涼山公益支教項目，價格高達萬元。（取材自潮新聞）

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