中國國足想踢2026年世足賽 還有4關要闖

國際足聯2026世足賽預選賽，中國國足和南韓隊比賽現場。(取材自澎湃新聞)

騰訊足球 特約撰稿人念洲發表文章指出，國際足聯2026世足賽預選賽，國足雖然0：1負於南韓隊，但由於泰國 未能以更大比分戰勝新加坡 ，所以最終國足還是晉級18強賽，距離世足賽更進一步。那麼究竟還有多遠呢？文章分析稱後面還有4關要闖。

文章指出，預選賽分為五個階段，國足現在踢的是第二階段，也就是36強賽，出線之後，進入的是第三階段的18強賽。第四階段在2025年10月舉行，由第三階段各組的第三和第四名參加，共六隊，分為兩個小組，每組三隊，採用單循環賽制。兩個小組各自的小組第一，總計兩隊直接晉級世足賽——加起來就是八隊了。

第五階段在2025年11月舉行，由第四階段兩個小組的小組第二，進行兩回合的主客場附加賽，勝者獲得世足賽洲際附加賽資格。

中國國足若能踢進洲際附加賽，還有考驗。洲際附加賽將由一支亞洲隊、一支非洲隊、一支南美隊、一支大洋洲隊和兩支北中美及加勒比地區球隊，來爭奪最後兩個晉級名額。

也就是說，國足想要晉級世足賽，有三種途徑。

第一，一步到位：獲得18強賽小組第一或第二，直接出線。

第二，兩步走：1.獲得18強賽小組第3或第4，參加第四階段；2.拿到第四階段的小組第一，進入世足賽。

第三，四步走：1.獲得18強賽小組第3或第4，參加第四階段；2.拿到第四階段的小組第二；3.在亞洲區附加賽中擊敗另一組第二，參加洲際附加賽；4.在洲際附加賽中勝出，進入世足賽。

如果國足最終位列18強賽的小組第5或第6，就將直接出局，徹底無緣世足賽。

6月27日，將進行18強賽分組抽簽，按照目前的排名，國足大概率進入第五檔。

而根據亞足聯的賽歷安排，18強賽將會在2024年9月5日開踢。