我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

中國國足想踢2026年世足賽 還有4關要闖

中國新聞組／北京12日電
國際足聯2026世足賽預選賽，中國國足和南韓隊比賽現場。(取材自澎湃新聞)
國際足聯2026世足賽預選賽，中國國足和南韓隊比賽現場。(取材自澎湃新聞)

騰訊足球特約撰稿人念洲發表文章指出，國際足聯2026世足賽預選賽，國足雖然0：1負於南韓隊，但由於泰國未能以更大比分戰勝新加坡，所以最終國足還是晉級18強賽，距離世足賽更進一步。那麼究竟還有多遠呢？文章分析稱後面還有4關要闖。

文章指出，預選賽分為五個階段，國足現在踢的是第二階段，也就是36強賽，出線之後，進入的是第三階段的18強賽。第四階段在2025年10月舉行，由第三階段各組的第三和第四名參加，共六隊，分為兩個小組，每組三隊，採用單循環賽制。兩個小組各自的小組第一，總計兩隊直接晉級世足賽——加起來就是八隊了。

第五階段在2025年11月舉行，由第四階段兩個小組的小組第二，進行兩回合的主客場附加賽，勝者獲得世足賽洲際附加賽資格。

中國國足若能踢進洲際附加賽，還有考驗。洲際附加賽將由一支亞洲隊、一支非洲隊、一支南美隊、一支大洋洲隊和兩支北中美及加勒比地區球隊，來爭奪最後兩個晉級名額。

也就是說，國足想要晉級世足賽，有三種途徑。

第一，一步到位：獲得18強賽小組第一或第二，直接出線。

第二，兩步走：1.獲得18強賽小組第3或第4，參加第四階段；2.拿到第四階段的小組第一，進入世足賽。

第三，四步走：1.獲得18強賽小組第3或第4，參加第四階段；2.拿到第四階段的小組第二；3.在亞洲區附加賽中擊敗另一組第二，參加洲際附加賽；4.在洲際附加賽中勝出，進入世足賽。

如果國足最終位列18強賽的小組第5或第6，就將直接出局，徹底無緣世足賽。

6月27日，將進行18強賽分組抽簽，按照目前的排名，國足大概率進入第五檔。

而根據亞足聯的賽歷安排，18強賽將會在2024年9月5日開踢。

新加坡 足球 泰國

上一則

熱又旱 河北中南部等地最高溫恐逾40℃ 山東農民跪地祈雨

下一則

世足預選賽亞洲區 中國0：1輸南韓 「死裡逃生」進18強

延伸閱讀

囚犯打火隊 出現人力缺口

囚犯打火隊 出現人力缺口
市議會常識核心小組 提案廢庇護城市政策

市議會常識核心小組 提案廢庇護城市政策
法網／拍退澳洲頭號種子 謝淑薇混雙晉級4強

法網／拍退澳洲頭號種子 謝淑薇混雙晉級4強
法網／約克維奇晉級8強 大滿貫第370勝 超越費德勒

法網／約克維奇晉級8強 大滿貫第370勝 超越費德勒

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下