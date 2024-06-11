安徽省立醫院18層樓近半幹部房 「飄出特權味」

從10層開始，一直到16層，均標註的是幹部病房，後面括號內顯示為老年醫院科1-7病區。(取材自小羅蔔絲)

近日，一張滿是「幹部病房」的照片引起討論，安徽省立醫院一座高18層的樓裡，竟然有7層都是幹部病房，被網友酸「飄出了特權的味道」、「一輩子都無緣踏入」。幹部病房的設立在中國行之有年，為了加強對黨政軍老幹部的照顧，一些醫院被指定為幹部保健定點醫院。

網易號「小蘿蔔絲」近日分享一張照片，在安徽省立醫院內，一座高18層的樓，竟有7層都是幹部病房。網傳圖片顯示，在這座樓內，負一是保健食堂與地下停車場，一層為介入學放射中心與CT室，2層到9層為部分科室門診以及手術室。從10層開始，一直到16層，均標註的是幹部病房，後面括號內顯示為老年醫院科1-7病區。

幹部病房不同於普通病房是四人一間，通常是單人間，其中有醫養配套設施。有作家曾以「住於樂園」來形容幹部病房的生活。

建於1898年的安徽省立醫院前身為合肥基督醫院，2017年12月成為中國科學技術大學直屬附屬醫院。目前為集醫療、教學、科研等一體的省級大型三級甲等綜合性醫院。

省立醫院這麼多層的幹部病房令網民覺得「特權味濃」，「來聊聊那種有衛生間、會客室的大包間」、「權力當然先服務好自己」、「社會主義的優越性」，更有網民透露「不多建高幹病房醫院也活不下去呀」、「老幹部看病實報實銷，大量進口用藥，這才是醫院正經八百的財源」。

此前301醫院的微信廣告，重點宣傳中共領導人的「健康工程」。(取材自微信)

兩年前的9月15日，微信 上熱傳一條來自北京301醫院的微信廣告，其中重點宣傳中共 領導人的「健康工程」，透露中共領導人延壽目標為150歲。因過於敏感，廣告次日即遭屏蔽。眾所周知，解放軍北京301醫院是中共中央的重要保健基地，多年來一直負責中共高層的醫療和保健。

另據百度 百科解釋，幹部病房歷史可以追溯至20世紀60年代初。當時，為了加強對老紅軍、老幹部、高級知識分子保健和醫療上的照顧，一些醫院被指定為幹部保健定點醫院。這些醫院後來專門設立了幹部科，以滿足醫療需求。

網查資料顯示，申請者需達到60歲或65歲以上年齡，並且具有黨政機關、國有企事業單位等擔任過一定職務的退休人員老幹部身分，就醫時才能申請幹部病房。

另外，各省對於幹部病房也有不同規定，安徽也曾出台高層次人才醫療綠色服務通道，稱高層次人才就醫可優先掛專家號，生病住院可以選擇幹部病房。