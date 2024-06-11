我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堵車費暫停 MTA首回應：將縮減資本計畫 部分改造項目恐停

馬斯克揚言公司內要禁用新iPhone 因AI功能有安全疑慮

父約定給房卻反悔 滬高中生怒斷絕關係

中國新聞組／綜合報導
小楓的媽媽稱房子已經送給孩子了。（取材自法治特勤組）
小楓的媽媽稱房子已經送給孩子了。（取材自法治特勤組）

上海一對夫妻離婚時承諾將雙方共同持有的房子給兒子，但七年後父親反悔，更告上法院，最後贏了官司卻傷了兒子的心。已經是高中生的兒子小楓很憤怒，進而寫下長信表明斷絕父子關係。

上觀新聞報導，高中生小楓的父母在他讀小學的時候就離婚了，當時雙方都在離婚協議上承諾將共同持有的房子給兒子，可是沒想到過了七年，父親反悔了。

小楓媽媽表示，自己和前夫是2015年離婚的，當時雙方曾簽過離婚協議，協議中明確約定，兩套房產中，雙方產權所屬部分歸兒子所有。離婚後，兩人陸續把他們共有的兩套小房子都賣了。

到了2022年，小楓爸爸一紙訴狀控告前妻，要求撤銷贈與，拿回賣房款中屬於自己的部分。小楓媽媽則向法庭出示離婚協議，表示已經贈與的房產份額，小楓爸爸不能單方面撤銷。

小楓爸爸表示，當初離婚是為了以首套房的方式換一套大房子，可是沒想到，大房子換好了，他才發現房子變成前妻一人持有，而前妻也不準備和自己「復婚」，他被「淨身出戶」了。

事實上，2015年，小楓爸爸媽媽離婚後，並沒有將房產過戶給兒子，也沒有把兒子的名字加進產證，並確認份額。而是在2020年用這筆賣房款重新購買了一套新房，產權登記在了小楓媽媽一人的名下，並沒有小楓的名字。

最終，一審法院支持了小楓爸爸的主張，認定贈與可以撤銷，並要求女方支付售房款中屬於男方的部分，共計160多萬元（人民幣，下同，約22萬美元）。

法院認為，夫妻雙方在賣房的時候，就已經一同改變了贈與的初衷。因此，實際上，雙方對其共有的財產重新協商進行了處理，已撤銷了之前的贈與行為。

最新消息指出，小楓爸爸作出了讓步，他同意把法院判給他的160萬元繼續送給兒子學習成長之用。而小楓媽媽也讓步，後續不再要對方支付撫養費。

法院認為夫妻雙方在賣房時，就已經一同改變了贈與的初衷。（取材自法治特勤組）
法院認為夫妻雙方在賣房時，就已經一同改變了贈與的初衷。（取材自法治特勤組）

上一則

腹肌男陪她爬泰山還做這件事 1單賺400

延伸閱讀

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
裘莉家鬥贏小布 被轟拿小孩當報復工具

裘莉家鬥贏小布 被轟拿小孩當報復工具
班珍被揭婚姻不「性」福 傳要賣豪宅離婚

班珍被揭婚姻不「性」福 傳要賣豪宅離婚
理財問答／和另一半離婚 財務處理一步步來

理財問答／和另一半離婚 財務處理一步步來

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠
「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光