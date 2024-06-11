父約定給房卻反悔 滬高中生怒斷絕關係

小楓的媽媽稱房子已經送給孩子了。（取材自法治特勤組）

上海一對夫妻離婚時承諾將雙方共同持有的房子給兒子，但七年後父親反悔，更告上法院，最後贏了官司卻傷了兒子的心。已經是高中生的兒子小楓很憤怒，進而寫下長信表明斷絕父子關係。

上觀新聞報導，高中生小楓的父母在他讀小學的時候就離婚了，當時雙方都在離婚協議上承諾將共同持有的房子給兒子，可是沒想到過了七年，父親反悔了。

小楓媽媽表示，自己和前夫是2015年離婚的，當時雙方曾簽過離婚協議，協議中明確約定，兩套房產中，雙方產權所屬部分歸兒子所有。離婚後，兩人陸續把他們共有的兩套小房子都賣了。

到了2022年，小楓爸爸一紙訴狀控告前妻，要求撤銷贈與，拿回賣房款中屬於自己的部分。小楓媽媽則向法庭出示離婚協議，表示已經贈與的房產份額，小楓爸爸不能單方面撤銷。

小楓爸爸表示，當初離婚是為了以首套房的方式換一套大房子，可是沒想到，大房子換好了，他才發現房子變成前妻一人持有，而前妻也不準備和自己「復婚」，他被「淨身出戶」了。

事實上，2015年，小楓爸爸媽媽離婚後，並沒有將房產過戶給兒子，也沒有把兒子的名字加進產證，並確認份額。而是在2020年用這筆賣房款重新購買了一套新房，產權登記在了小楓媽媽一人的名下，並沒有小楓的名字。

最終，一審法院支持了小楓爸爸的主張，認定贈與可以撤銷，並要求女方支付售房款中屬於男方的部分，共計160多萬元（人民幣，下同，約22萬美元）。

法院認為，夫妻雙方在賣房的時候，就已經一同改變了贈與的初衷。因此，實際上，雙方對其共有的財產重新協商進行了處理，已撤銷了之前的贈與行為。

最新消息指出，小楓爸爸作出了讓步，他同意把法院判給他的160萬元繼續送給兒子學習成長之用。而小楓媽媽也讓步，後續不再要對方支付撫養費。