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端午節掀起「國潮風」 高顏值艾草賣瘋

中國新聞組／綜合報導
中國流行的新式艾草花束。（取材自中新網）
中國流行的新式艾草花束。（取材自中新網）

艾草門掛散發節日氛圍，端午禮盒開啟國潮風尚，龍舟古鎮湧動消費熱力…這個端午假期，傳統和潮流碰撞出新儀式感、新潮味、新體驗，掀起假日消費新風尚。

新華社報導，五月五，過端午；點艾葉，掛菖蒲，香草荷包五彩繩。「小時候過端午，姥姥都會買把艾草掛在家裡，寓意驅邪納福。」河南鄭州「00後」女孩李夢圓說，現在的門掛既保留了傳統寓意，還好看。

端午前，各大電商平台、線下花店等，新式艾草門掛突然「火」了。與菜市場幾元一把的艾草不同，這些新的艾草門掛加上了菖蒲葉、黃金球等不同花材，價格從幾元到人民幣4、50元甚至上百元不等。

社交平台上，網友分享製作艾草花束的詳細教程，這些教程圖文並茂圈粉不少。(取材自南...
社交平台上，網友分享製作艾草花束的詳細教程，這些教程圖文並茂圈粉不少。(取材自南方都市報)

在一些電商平台可見，不少店舖艾草門掛月銷量過萬件。「傳統也需要加入新元素，現在的艾草門掛顏值高，更有儀式感。」北京女孩小宋說。

在河南南陽市七台村艾草健康產業基地，工作人員正揮動鐮刀收割艾草。基地負責人趙遵義介紹，近年來基地與雲南花卉市場合作，生產的艾草花束等銷量很好，「今年端午期間銷售額同比增長了50%。」

端午，粽子是少不了的主角。曾經逢節必有的「鹹甜之爭」，在年輕人對儀式感的追求中更顯包容。對端午傳統習俗產生文化共鳴的同時，年輕人個性化的品質追求，給假日帶來推陳出新的消費活力。楊枝甘露、芋泥咖啡等新鮮口味，香菜辣條、皮蛋鮮肉等奇特口味，「粽」有一款滿足你。

「輕食風」也颳到了粽界。京東6日發布的「端午節消費觀察」顯示，低糖低脂的烏米粽、紫薯粽、五色糙米粽搜索關注度同比增長均超100%。

此外，今年端午季，「撞」上了高考季，不少商家頗具巧思。一舉高「粽」、不負「粽」望、送給最「粽」要的人…是賣點更是祝福。

一些圖書館、博物館推出了頗有新意的端午文創產品。中國國家圖書館旗艦店上架了菖蒲風鈴掛飾，故宮博物院網店上新了艾草養生錘，既有新意也有心意。目前養生錘月銷量已過萬。

端午體驗不只有龍舟，各地紛紛上新端午新玩法：在佛山南海，親子家庭與世界冠軍們一起扒龍舟，體驗水上「速度與激情」；在東莞，水鄉10個鎮街的30個景點串成一站式旅遊路線，推出民俗遊、水鄉遊、研學遊等六大主題龍舟體驗；在貴州都勻，遊客正挑選端午節應景的服裝造型和古風妝容，準備體驗打糍粑、釣粽子等民俗活動。

河南省商業經濟學會會長宋向清表示，假日消費是觀察經濟活力的窗口，端午節呈現出來的消費熱情，顯示消費市場巨大潛力。

成都杜甫草堂博物館10日以「端午聚草堂 詩樂頌佳節」為主題，舉辦遊園、展覽等活動...
成都杜甫草堂博物館10日以「端午聚草堂 詩樂頌佳節」為主題，舉辦遊園、展覽等活動。圖為工作人員扮演杜甫夫婦，為遊客派發端午小禮品——菖蒲艾草。（中新社）

端午節 河南

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