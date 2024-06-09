起底中國「付費內推」產業鏈：中介合作大廠員工 3萬可買實習

部分中介瞄準大學生急於找知名機構實習的心理，做起了「付費內推」的生意，收費高達3萬多元；示意圖。(新華社)

不少應屆畢業生在向金融等行業求職時，會設法取得實習證明為自己的應聘條件加分，部分中介瞄準大學生急於找知名機構實習的心理，做起了「付費內推」的生意，與知名企業員工進行「合作」，大學生只要願意花3萬元（人民幣，下同）就能鎖定大廠甚至心儀的崗位、薪資實習。由於目前無法可規範，不少企業已出手整治付費內推亂象。

中新經緯報導，社交媒體上，類似「付費內推」、「遠程實習」、「有償就業 」等話題帖子頻頻出現。多名實習內推中介透露，一般大學生提供自己的簡歷後，中介會拿著簡歷匹配相關資源進行審核，快的話幾周就能入職。內推付費實習需要交意向金，鎖定hc(headcount，招聘名額)後補齊費用，一個投行的實習崗位付費一般在1萬9000元左右。其中，有些機構承諾「走人事」、有工牌、可出具實習證明等。

「海馬職加」是一家留學生 實習求職機構，其官網稱已幫助7000多名留學生成功拿到1萬5000張實習和正式(工作的)Offer。到互聯網大廠字節跳動的線下運營崗位實習，「海馬職加」開出的內推價格是原價3萬6800元，寒暑假實習熱潮期折後2萬9800元，並且要求學生本科院校必須是985或211大學，專業和崗位匹配，最少實習3個月。

從事付費內推的高生表示，一般來說付費內推費用和公司平台大小直接掛鉤。「2萬以內的話，像尼爾森、益普索是可以的，薪資每天100元左右。如果說能把預算 稍微提高一些，比如說2萬5000元，可以安排四大正式帶薪的，薪資每天140元。」「四大」即國際四大會計師事務所，包括普華永道、德勤、畢馬威、安永。

事實上，從上述多家「合作公司」處了解到，並未與第三方求職機構有合作，也不存在付費內推，建議大學生和求職者從公眾號或官網渠道投遞簡歷進行應聘。

明碼標價的實習資源背後，中介往往需要和名企內部員工進行「合作」，方能將實習生安排在其心儀的崗位上，而事成之後兩者也會進行分成。杜宇是陽獅集團的資深廣告人，她透露，自己近幾年經常會在招聘軟件後台收到付費實習中介機構尋求合作的消息。中介給企業內部員工的介紹費報酬都是幾千元，甚至上萬不等。

除了為申請海外留學「捲文書」、「捲實習」的，還有很多學生想求得第一份名企實習經歷亮化簡歷，拿到之後進入名企的敲門磚。除了付費實習，市面上還有很多校招輔導班也配套有暑期實習轉正項目。

對於「付費內推」頻繁出現的現象，北京嘉濰律師事務所趙占領律師表示，「付費內推」等是由第三方機構提供服務，暫無法律規定明確禁止，但學生需警惕合同條款。「不建議大學生採用付費內推的方式獲取實習機會，成本高、風險大，且這種形式的實習未必能起到為履歷增加砝碼的效果。」不少知名企業已經出手整治付費內推亂象。