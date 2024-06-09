廈門鼓浪嶼宰客一條龍 廈門市監所：反映過，沒用

央視8日爆料福建著名景區廈門鼓浪嶼存在「宰客一條龍」亂象，計程車司機、導遊、旅社、商家聯手欺客牟暴利。(中新社資料照片)

國家5A級旅遊景區、世界文化遺產地鼓浪嶼是廈門的熱門景區，然而近期不斷有遊客抱怨這裡旅遊套路多、花費高、體驗差。經官媒央視暗訪調查發現，類似的宰客現象在當地已形成明顯的產業鏈，店家為給導遊五成比例的回扣，不惜在銷售上虛假宣傳、以次充好，死海鮮當活海鮮賣，更離譜的是，連廈門市鷺江市場監督管理所人員向12345投訴也沒用。

據央視暗訪調查，當地一條龍式的宰客鏈，從廈門渡輪碼頭路邊停著很長一排的計程車就開始，一旦有外地遊客出現，司機們便迅速迎上前要遊客不要在手機訂船票，因為上面的票限時限碼頭。但事實上，遊客透過在碼頭或官方網路管道就能買到鼓浪嶼船票。最低僅需35元（人民幣，下同），也不存在「限時三小時」、「只有散客中心售票」情況。

而不少遊客被出租車 司機忽悠到散客中心後，哪怕懷疑「被套路」，往往因為信息不對等或時間寶貴，最終也不得不接受，購買了高價套票。

這些旅行社散客中心販售的168元套票，包含一張35元往返鼓浪嶼的船票和一張88元的島上私人景點門票。當地一名旅行社從業人員私下說，套票價格和實際價格相差很大，168元裡有近100元的利潤 。這是套路的開始，門票是為了引流。

購買套票上島後，導遊基本上全程不講述鼓浪嶼歷史風貌，而是不斷帶遊客進店消費。央視記者在導遊介紹的「百年美園」景點內珍珠店裡花費千元購買店員推薦的「海水珠」，送往廈門地質宮黃金珠寶檢測 中心鑑定卻為「淡水珠」。而淡水珠與海水珠價格相差數倍。

團內大部分遊客紛紛表示，「虧死了，100%不值票價，被宰了」。而導遊積極推銷是為了拿到店家給出五成回扣，這在鼓浪嶼屢見不鮮，令人震驚的是，有些海鮮餐廳為給導遊五成回扣，竟把死海鮮當活海鮮賣。

鼓浪嶼經營者說，類似的宰客現象已形成明顯的灰色產業鏈，「這是一個惡性循環」。當記者多次以遊客身分多次向廈門市交通運輸、市場監管、鼓浪嶼管委會、文化旅遊等多個部門反映，監理機關並未徹底有效調查，而是以罰代管進行退費處理

而更離譜的是，廈門市鷺江市場監督管理所工作人員表示，「這種產業鏈的問題，早先自己也投訴過，但沒有用，得到的回覆是，會把情況轉給相關部門，僅此而已，沒有給任何實際改善。」

報導指出，鼓浪嶼旅遊根深蒂固的「灰色產業鏈」，儼然成了鼓浪嶼的「牛皮癬」。中國旅遊研究院院長戴斌認為，廈門相關部門應實際解決不合法的經營問題，並向遊客釋放更多的善意。

央視新聞報導後，廈門市十分重視，成立鼓浪嶼旅遊市場秩序專項整治聯合工作小組，迅速展開調查，依法從嚴處置有關違法行為：對鼓浪嶼五家涉事單位（3家餐飲店、1家珍珠店、1家茶葉店）命令停業整頓；對涉事兩家旅行社門市部責令停業整頓；涉事一名導遊暫扣導遊證；註銷相關違法駕駛員崗位服務證，並舉一反三，對媒體曝光的行業開展拉網式排查。