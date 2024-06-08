中國大連─俄羅斯符市「鐵臀大巴」 2980元人民幣玩8天7夜

大巴車從大連出發。(取材自大連發布)

中國大連至俄羅斯 符拉迪沃斯托克（Vladivostok，古稱海參崴）的「鐵臀大巴」日前復駛，兩輛大巴載了60名遊客，整趟行程8天7夜，費用為每人2980元人民幣（約411.2美元），團員大多是退休 長者。大巴業者表示，大連至新西伯利亞的線路也將開始運行。

紅星新聞報導，搭載著60名遊客的兩輛大巴車，6月1日從大連香爐礁物流園區院內出發，前往俄羅斯符拉迪沃斯托克。因遊客需要久坐在車上，網友調侃這類專線為「鐵臀（腚）大巴」。

大連交運集團國際班線負責人翟經理表示，行程安排是第一天從大連啟程到達吉林白山，第二天抵達黑龍江綏芬河，第三天到達俄羅斯濱海邊疆區的首府符拉迪沃斯托克市玩三天，第六天返程到達牡丹江，第七天遊覽鏡泊湖，第八天參觀東北抗聯紀念館後返回大連。

遊客拍攝的符拉迪沃斯托克遊覽照片。(取材自紅星新聞)

翟經理稱，這次大巴每人費用是2980元人民幣，包含吃住，並非早前網上謠傳的9000多塊錢。他還表示，第二梯次的行程已經被訂滿了，另外還將開設大連至新西伯利亞的路線。

隨車負責人于先生說，遊客大多是退休的叔叔阿姨，和網上「鐵臀」調侃不同，這次行程並不緊湊，只有第一天和最後一天行程超過500公里。相比其他交通方式，他們乘坐的跨國大巴最大的優勢是提前辦好各種手續，省去換車時間，可以直接到當地酒店。

遊客們在俄羅斯品嘗海蟹。(取材自紅星新聞)

已經退休的王阿姨是這次首發行程遊客之一，她是在直播中看到中俄旅遊大巴開通消息之後買的票。這是她第一次到俄羅斯旅遊，看了列寧廣場、大教堂、海邊等景點。未來新西伯利亞線路開通後，她還會考慮參加。

大連交通運輸集團表示，大連至俄羅斯新西伯利亞的路線，行程預計在15天左右，將從滿洲里口岸出發，經過俄羅斯後貝加爾斯克（Zabaykalsk）口岸，最後到達俄羅斯第三大城市新西伯利亞，行程包括新西伯利亞、貝加爾湖等。未來還預計開設中蒙俄旅遊線路和中俄朝（北韓 ）旅遊線路。