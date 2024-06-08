我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

中國大連─俄羅斯符市「鐵臀大巴」 2980元人民幣玩8天7夜

中國新聞組／北京8日電
大巴車從大連出發。(取材自大連發布)
大巴車從大連出發。(取材自大連發布)

中國大連至俄羅斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok，古稱海參崴）的「鐵臀大巴」日前復駛，兩輛大巴載了60名遊客，整趟行程8天7夜，費用為每人2980元人民幣（約411.2美元），團員大多是退休長者。大巴業者表示，大連至新西伯利亞的線路也將開始運行。

紅星新聞報導，搭載著60名遊客的兩輛大巴車，6月1日從大連香爐礁物流園區院內出發，前往俄羅斯符拉迪沃斯托克。因遊客需要久坐在車上，網友調侃這類專線為「鐵臀（腚）大巴」。

大連交運集團國際班線負責人翟經理表示，行程安排是第一天從大連啟程到達吉林白山，第二天抵達黑龍江綏芬河，第三天到達俄羅斯濱海邊疆區的首府符拉迪沃斯托克市玩三天，第六天返程到達牡丹江，第七天遊覽鏡泊湖，第八天參觀東北抗聯紀念館後返回大連。

遊客拍攝的符拉迪沃斯托克遊覽照片。(取材自紅星新聞)
遊客拍攝的符拉迪沃斯托克遊覽照片。(取材自紅星新聞)

翟經理稱，這次大巴每人費用是2980元人民幣，包含吃住，並非早前網上謠傳的9000多塊錢。他還表示，第二梯次的行程已經被訂滿了，另外還將開設大連至新西伯利亞的路線。

隨車負責人于先生說，遊客大多是退休的叔叔阿姨，和網上「鐵臀」調侃不同，這次行程並不緊湊，只有第一天和最後一天行程超過500公里。相比其他交通方式，他們乘坐的跨國大巴最大的優勢是提前辦好各種手續，省去換車時間，可以直接到當地酒店。

遊客們在俄羅斯品嘗海蟹。(取材自紅星新聞)
遊客們在俄羅斯品嘗海蟹。(取材自紅星新聞)

已經退休的王阿姨是這次首發行程遊客之一，她是在直播中看到中俄旅遊大巴開通消息之後買的票。這是她第一次到俄羅斯旅遊，看了列寧廣場、大教堂、海邊等景點。未來新西伯利亞線路開通後，她還會考慮參加。

大連交通運輸集團表示，大連至俄羅斯新西伯利亞的路線，行程預計在15天左右，將從滿洲里口岸出發，經過俄羅斯後貝加爾斯克（Zabaykalsk）口岸，最後到達俄羅斯第三大城市新西伯利亞，行程包括新西伯利亞、貝加爾湖等。未來還預計開設中蒙俄旅遊線路和中俄朝（北韓）旅遊線路。

俄羅斯 退休 北韓

上一則

端午送禮也內卷？6顆粽8349元賣光 分析師：面子工程影響

下一則

深中通道月底通車 深圳─中山車程從2小時縮短到30分鐘

延伸閱讀

借力西方制裁 盧布結算已佔俄對外貿易近4成

借力西方制裁 盧布結算已佔俄對外貿易近4成
繼土耳其外長表態願加入金磚 尼加拉瓜提出加入金磚國家申請

繼土耳其外長表態願加入金磚 尼加拉瓜提出加入金磚國家申請
不甩普亭？馬克宏再表態：想派軍事教官去烏克蘭

不甩普亭？馬克宏再表態：想派軍事教官去烏克蘭
普亭當年仍是臥底特工…拜登專訪疑再度失言 稱「已認識對方逾40年」

普亭當年仍是臥底特工…拜登專訪疑再度失言 稱「已認識對方逾40年」

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法