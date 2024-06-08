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導航合作百度地圖 特斯拉5月在中銷量暴衝

中國新聞組／北京8日電
特斯拉中國近期與百度地圖V20真車道級導航軟體合作，銷量逆勢暴增。（路透）
特斯拉中國近期與百度地圖V20真車道級導航軟體合作，銷量逆勢暴增。（路透）

特斯拉中國昨天透過OTA上線全球首度發表的百度地圖V20真車道級導航軟體，這也代表其全自動輔助駕駛系統（FSD）在中國啟用邁進一大步。與此同時，特斯拉也在中國擺脫低迷，5月銷量逆勢暴增77%。

特斯拉中國官方微博7日下午宣布，透過OTA（空中下載）上線城市車道級導航功能，在城市道路上使用，支持街景建築3D渲染和路況大螢幕視覺化，宣稱「這一次，手機支架真的可以拿下來了」。

據上海證券報，特斯拉所有搭載超微（AMD）車機晶片的車型，上線百度地圖V20版。業內人士表示，此舉意味著百度地圖將成為具備大規模量產落地能力的城市車道級導航服務商。

百度地圖表示，百度地圖V20已實現手機地圖與車載導航系統的深度整合。其中，V20版本推出的全新3D領先版解決方案，依託覆蓋全國的車道級地圖數據，可向特斯拉車主提供手車一體、城市車道級導航等智慧導航體驗。

百度地圖並表示，無論是高速公路、快速道路還是市區道路都能1：1還原車道、車道線、分時段公車道等真實道路細節，為用戶智慧規劃變道次數更少、變道難度更低的最優推薦車道，並提供即時、精準的導航指引，避免連續、多次變道以及臨時變道，保障駕駛安全，提升駕駛體驗。

此外，針對立體交叉、複雜路口等場景，特斯拉車道級導航採用百度車道級地圖數據，實現場景級別的視覺渲染優化，還原度與真實世界幾乎相同。同時，特斯拉車道級導航能夠精確渲染出用戶當前所在的道路內的車道變化，從原來的道路級引導，下沉至車道級引導。

特斯拉今年銷售明顯疲軟，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月28日訪問中國，隨即傳出他推動FSD系統在中國落地，並與百度達成合作。百度允許特斯拉使用其測繪許可證收集的中國公路數據，特斯拉使用其車道級導航系統。

華爾街日報當時分析，與中國公司合作將助於緩解監管機構對數據安全風險的擔憂，將為特斯拉在中國提供駕駛輔助系統掃除重大監管障礙。

據路透5月30日報導，特斯拉中國正準備向有關部門備案其FSD軟體，以便在今年推送這一功能。

特斯拉攜手百度朝實現FSD邁進一大步，特斯拉中國5月份銷量逆勢暴增。

中國乘聯會4日發布的數據顯示，特斯拉5月份中國銷量超過5.5萬輛，比4月暴增77%，也比去年同期增長30%。

特斯拉 百度 華爾街

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