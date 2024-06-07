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山東臨沂3老翁瞞家人 開三輪車爬泰山回程還撿一車廢品

中國新聞組／北京7日電
山東三位老人瞞著家人開著三輪車出遊，去爬了趟泰山，網友偶遇拍照。（取材自極目新聞）
山東三位老人瞞著家人開著三輪車出遊，去爬了趟泰山，網友偶遇拍照。（取材自極目新聞）

山東臨沂蒙陰縣的三位老人近日來了一趟說走就走的旅行，瞞著家人開著三輪車出遊，往返三天去爬了趟泰山，其中一位老人的親屬說，三位老人的年紀分別為82歲、79歲和65歲。回來時，他們還撿了一車子的廢品。

來源：YouTube

極目新聞報導，山東臨沂蒙陰縣的劉女說，幾天前，她82歲的叔叔忽然「不見」了，手機也沒有帶。後來，她才曉得叔叔和兩個老伙伴去爬泰山了，「有一個年紀小一些，他們三個是開著三輪車偷偷去的」。

一位網友說，6月3日早上6時許，她在泰山紅門偶遇了三位老人，「他們的狀態不錯，挺讓人佩服，有說走就走的勇氣，很激勵人。」這位網友表示，她已將當時為老人拍攝的照片和視頻發送給了老人的家人。

另一位網友則稱，他是在泰山升仙坊附近偶遇三位老人，該網友拍攝的照片顯示，當時三位老人正坐在台階上休息。老人們看到有人拍照，還害羞地用手擋住了臉。

三老人旅行歸來合影。（取材自極目新聞）
三老人旅行歸來合影。（取材自極目新聞）

三位老人旅行歸來後，劉女士的女兒給老人們以及他們的座駕拍照留念，並將照片分享到了社交平台，還配了一段文字簡要介紹了三位老人這次說走就走的旅行，「從我們家到泰山大概有125公里的路程，聽他們說，他們爬到了泰山頂，他們還一直強調是夜爬」、「他們困了就席地而睡，餓了就吃從家帶的煎餅，不敢想像三個不會使用智能手機，沒有導航，甚至分不清方位的小老頭是怎麼成功的。開心的是，三人實現了他們的遠行爬山。」

老人的泰山之旅受到萬千網友的關注，照片發布不到一天時間，就收獲十幾萬的點讚，有網友評論「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」、「好羨慕他們到老年了，還有兩個摯友陪自己瘋」。

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