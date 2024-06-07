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上海10歲小學生真牛 在醫院牆上發現幾億年前化石

中國新聞組／北京7日電
聶子敬在視頻中透露，化石是在他醫院兒科看病時發現的，「無聊看著牆就發現了」。（取材自新聞坊）
聶子敬在視頻中透露，化石是在他醫院兒科看病時發現的，「無聊看著牆就發現了」。（取材自新聞坊）

在人來人往的醫院裡，石板上的花紋，竟可能是幾億年前的化石。上海嘉定就有一名10歲的小學生聶子敬，在上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院就診時，發現醫院大廳裝飾石板牆上，有不少「化石」的痕跡。

據新聞坊報導，聶子敬在視頻中透露，這些化石是在他醫院兒科看病時發現的，「無聊看著牆就發現了，有個圓形圖案化石，我現在其實也不知道是什麽，還得要請教下地理老師」。

「我手指的這一塊小化石，它是『菊石』，大在2.5億年前，也就是『石炭紀』時期存在」。菊石從寒武紀生命大爆發直到6500萬年前，也就是恐龍大滅絕後，再也沒有出現在地球上。但它的親戚鸚鵡螺還生活在南大西洋。「這裡有很多米粒大小圓形的東西，名字叫作『䗴』（tíng），是以前的海洋生物的一種，在化石中比較常見，一般以集體生存」。

上海市格致中學地理老師周逢春表示，小聶在瑞金醫院北院就診大廳裝飾石板牆上發現的，確實是早已滅絕的「菊石」化石、「䗴」化石和「三葉蟲化石」。小聶所找的化石以及他所表述的詞都是比較準確的，比如說在視頻中他提到的「䗴」「三葉蟲」「鸚鵡螺」「菊石」這類，確實是在那個地質歷史時期，在淺海環境中廣泛存在。

聶子敬在視頻中指出的菊石化石。（取材自新聞坊）
聶子敬在視頻中指出的菊石化石。（取材自新聞坊）

此外，「䗴」曾經是地球海洋裡無處不在的繁盛生物，它的中文譯名，是中國現代地質學的奠基人李四光根據它紡錘的外形，特意創造了「䗴」這個漢字。

對於小聶同學提出的圓形圖案化石，周逢春表示，可能是海百合的化石，海百合生存的時間和環境也是比較接近於「䗴」「菊石」的生活環境，同時也是淺海中，在那個地質年代比較常見的一種化石。

海百合化石。（取材自新聞坊）
海百合化石。（取材自新聞坊）

聶子敬年紀不大，其實已經是上海市礦物化石研究會的成員。該研究會會長周易衫指出，小聶同學的視頻中的描述，還有些地方需要修正。「鸚鵡螺不是只有一個種，還有六個種活著，主要分布在西南太平洋。但小聶能知道這麽多也是出乎我的意料，喜出望外」。

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