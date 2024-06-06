我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現金消費反而不划算？越來越多商家收付現手續費

紐約「堵車費徵收」無限期延後 分析：為民主黨年底選舉

「0歲寶寶的1億元保單」刷屏 5歲起年領300萬 網酸：繼承皇位

中國新聞組／北京6日電
一億元保單的喜報。(取材自時代財經／保險中介朋友圈截圖)
一億元保單的喜報。(取材自時代財經／保險中介朋友圈截圖)

近日，一張億元保單的「喜報」在網上刷屏，保單名為「郵愛一生年金保險」，據稱被保險人是一位0歲寶寶，金額高達1億元(人民幣，約1380萬美元)。六一兒童節剛過，這份「大禮」讓眾多網民都開了眼界，大嘆真是「贏在起跑點」、「我們的0歲不一樣」、「要繼承皇位吧」。

時代財經報導，一名保險中介的朋友圈顯示，有客戶一次性繳費1億元投保了該產品，被保險人為一名「0歲寶寶」。在這名寶寶5歲開始，每年可領300萬元年金，持續終生。除去每年領取的300萬收益，這1億元的保費最後也基本能返還給被保險人，當作財富傳承。

若為個人購買，這位來自北京的富豪或是一次性交齊了全部保費。喜報下方的小字顯示，這張億元保單的繳費方式為躉繳（一次性繳清全部保費），已過猶豫期。

中郵人壽接獲詢問，5日回應「郵愛一生年金保險」的確為該公司產品，該公司北京分部最近確實賣出一張億元保單。至於該保單的投保人情況，該人士表示不清楚。

保險經紀人林琳指出，該產品是一款快返型年金險，最大的特徵是第5年開始返還一定收益，該產品具備一定的理財功能，相當於大額存單的代替品。如果投保人一次性繳費1億元，且被投保人確實是0歲，那麼自其5歲開始，每年可以領取300萬元的年金，4歲時還可以一次性收到1000萬元的關愛金。

這張億元保單可以避稅或避債嗎？上海新古律師事務所律師王懷濤指出，這種巨額商業年金險基本不具備免避稅功能。明亞保險經紀人李利解釋，富裕人群買大額年金險主要是用作理財，多出於安全性和穩定性的考慮。

李利說，目前3年期的大額存單收益率雖然也能達到3%左右，但長期來看存款收益率是下降的，而且銀行的收益率是單利。相比之下，年金險能夠鎖定更長期的收益率，且是複利，利息和本金一起產生收益更可觀。

報導指出，中郵人壽成立於2009年，由中國郵政集團有限公司控股，為中國規模最大的銀行系壽險公司。據2023年四季度償付能力報告，其2023年全年保險業務收入1098.66億元，成為第7家在保費規模上突破千億的壽險公司。

保險 保費 壽險

上一則

女喝斷片赤裸躺老闆床上 遭性侵？隔壁好奇房客用手機錄下證據

延伸閱讀

新州車險年度保費 全美第五高 消費者抱怨

新州車險年度保費 全美第五高 消費者抱怨
封面故事／細打算 保險也可節稅

封面故事／細打算 保險也可節稅
房屋險愈來愈貴 7招可降保費

房屋險愈來愈貴 7招可降保費
貨比三家善用7招 可降房屋險保費

貨比三家善用7招 可降房屋險保費

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
中國農業銀行、交通銀行日前相繼發公告，加大無卡存取款業務限制。路透

無卡存取款越來越難了 中國多家銀行收緊無卡存取款業務

2024-05-29 14:52

超人氣

更多 >
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後