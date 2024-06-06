「0歲寶寶的1億元保單」刷屏 5歲起年領300萬 網酸：繼承皇位

一億元保單的喜報。(取材自時代財經／保險中介朋友圈截圖)

近日，一張億元保單的「喜報」在網上刷屏，保單名為「郵愛一生年金保險 」，據稱被保險人是一位0歲寶寶，金額高達1億元(人民幣，約1380萬美元)。六一兒童節剛過，這份「大禮」讓眾多網民都開了眼界，大嘆真是「贏在起跑點」、「我們的0歲不一樣」、「要繼承皇位吧」。

時代財經報導，一名保險中介的朋友圈顯示，有客戶一次性繳費1億元投保了該產品，被保險人為一名「0歲寶寶」。在這名寶寶5歲開始，每年可領300萬元年金，持續終生。除去每年領取的300萬收益，這1億元的保費 最後也基本能返還給被保險人，當作財富傳承。

若為個人購買，這位來自北京的富豪或是一次性交齊了全部保費。喜報下方的小字顯示，這張億元保單的繳費方式為躉繳（一次性繳清全部保費），已過猶豫期。

中郵人壽接獲詢問，5日回應「郵愛一生年金保險」的確為該公司產品，該公司北京分部最近確實賣出一張億元保單。至於該保單的投保人情況，該人士表示不清楚。

保險經紀人林琳指出，該產品是一款快返型年金險，最大的特徵是第5年開始返還一定收益，該產品具備一定的理財功能，相當於大額存單的代替品。如果投保人一次性繳費1億元，且被投保人確實是0歲，那麼自其5歲開始，每年可以領取300萬元的年金，4歲時還可以一次性收到1000萬元的關愛金。

這張億元保單可以避稅或避債嗎？上海新古律師事務所律師王懷濤指出，這種巨額商業年金險基本不具備免避稅功能。明亞保險經紀人李利解釋，富裕人群買大額年金險主要是用作理財，多出於安全性和穩定性的考慮。

李利說，目前3年期的大額存單收益率雖然也能達到3%左右，但長期來看存款收益率是下降的，而且銀行的收益率是單利。相比之下，年金險能夠鎖定更長期的收益率，且是複利，利息和本金一起產生收益更可觀。

報導指出，中郵人壽成立於2009年，由中國郵政集團有限公司控股，為中國規模最大的銀行系壽險 公司。據2023年四季度償付能力報告，其2023年全年保險業務收入1098.66億元，成為第7家在保費規模上突破千億的壽險公司。