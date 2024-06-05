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唐山板繪爺爺癌逝 網淚目「治好我焦慮」 小紅書辦線上畫展

中國新聞組╱綜合報導
呂爺爺的作品。(取材自小紅書)
呂爺爺的作品。(取材自小紅書)

70歲的唐山老大爺呂寶寧原本是個鋼鐵企業工人，2020年，女兒給他買了一台iPad，呂爺爺從此開始網路繪畫之路，他在小紅書的帳號名為「歸樸園主」，有8萬粉絲，被網友稱為「賽博爺爺」。近日，呂寶寧的女兒稱父親已在今年5月16日因病去世，許多粉絲都相當不捨，小紅書還為他舉辦了線上畫展。

上游新聞報導，今年4月30日，「歸樸園主」發布了「小時候的惡作劇：崩粑粑」畫作後，帳號便停更；沉默20多天後，呂寶寧的女兒稱父親已因病去世，享年70歲，「父親抗癌四年，最後在睡夢中平靜地走完了他70年的人生旅程」。

網友才震驚，原來這些畫都是「賽博爺爺」抗癌時創作的，「淚目了」、「治好我焦慮的賽博爺爺離開了」、「這成了爺爺留給我們的電子遺產」。

呂爺爺在小紅書上擁有8萬名粉絲，去年2023年10月16日，他第一次在小紅書上分享自己的畫作，當天他上傳了一張「秋韻」的簡筆畫，並附言「70歲老頭自學iPad板繪|Day1」，這條筆記一共獲得827次點讚，139條評論。

隨後，呂爺爺開始以每天一次的頻率上傳作品，連續196天不間斷，發布了200張作品，成為不少網友心目中的大師。有網友表示，呂爺爺的作品很溫暖，「很有豐子愷的味道」，也很多年輕網友想做他的徒弟，還有人跟著打卡交作業，呂爺爺也會在評論區進行點評。

另據紫牛新聞報導，呂爺爺的女兒談起病中的父親，「後來他跟我說，這幾年的畫作就留給我做紀念，那個小紅書帳號也留給我，讓我以後幫他把剩下的作品發布完。」

現在女兒把父親的作品全都保存了下來，包括老人捏的泥人、畫的鵝卵石和沙畫、油畫等等。呂爺爺去世後，小紅書為他舉辦了一個線上畫展，紀念這段線上情誼。老人曾說過，「我畫畫就是為了快樂。」呂爺爺的女兒也說，這個小紅書帳號永遠不會關閉。

小紅書為呂爺爺辦了線上畫展。(取材自上游新聞)
小紅書為呂爺爺辦了線上畫展。(取材自上游新聞)
呂爺爺的作品。(取材自小紅書)
呂爺爺的作品。(取材自小紅書)
正在用ipad作畫的呂爺爺。(取材自上游新聞)
正在用ipad作畫的呂爺爺。(取材自上游新聞)

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