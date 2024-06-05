我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡

獨得5.6億兆彩獎劵 伊州彩券局線上售出

上海男闖公司盜竊 留手機號碼奚落「防盜要改進」

中國新聞組╱綜合報導
犯罪嫌疑人留下的字條。（取材自上海浦東警方）
犯罪嫌疑人留下的字條。（取材自上海浦東警方）

男子在上海一家公司盜竊得手後，竟留下字條，稱不要東西只要錢，公司可以聯繫他贖回物品，還奚落失主「你要改進防盜」；上海浦東警方接到報警後，根據監控和對方留在字條上的電話，鎖定犯罪嫌疑人桑某，最終在火車上將桑某抓獲。

極目新聞報導，上海市公安局浦東分局接獲報案，供職於上海市富城路一家公司的樊先生日前走進單位大門時，發現有很多電腦被堆疊在一個工位上，本以為是清潔阿姨打掃時移動的，沒想到拿開電腦後下面壓了本筆記本，攤開的一頁上寫滿了字，竟是「梁上君子」留下的。竊賊表示怕影響他的公司，只偷了一台電腦和一個手表，還奚落道：「你要改進防盜。」甚至留下了自己的手機號碼，聲稱不要東西只要錢，公司可以聯繫他「贖回」被盜物品。

浦東公安分局陸家嘴治安派出所立即展開調查，調閱公共視頻後，發現有一名可疑男子凌晨從公司牆外翻越進入，約半小時後，這名男子翻牆出公司，而且他的背上多了一個包，民警最終成功鎖定了嫌疑人桑某。

民警調查發現，膽大妄為的桑某已經乘上火車離開上海，鐵路警方在火車上將桑某抓獲，當場繳獲全部被盜物品，並在金華站將其移交上海浦東警方。目前，犯罪嫌疑人桑某因涉嫌盜竊已被刑事拘留。

上一則

釘子戶阻路 貴州「斷頭橋」完工7年沒通車 慘淪停車場

下一則

江澤民長子卸任上海科大校長 「已完成兩屆任期」

延伸閱讀

加州大力打擊盜車 中南區近兩月逮捕超過470人

加州大力打擊盜車 中南區近兩月逮捕超過470人
威善高提新法 打擊非法攤販

威善高提新法 打擊非法攤販
北京到香港縮至12個多小時 京滬至香港直通高鐵升級

北京到香港縮至12個多小時 京滬至香港直通高鐵升級
大費城上海聯誼會五週年慶典預熱活動 好萊塢華人故事得獎大片《Sight》首映觀影會圓滿成功

大費城上海聯誼會五週年慶典預熱活動 好萊塢華人故事得獎大片《Sight》首映觀影會圓滿成功

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的新企業級桌上電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構。（取材自華為官網）

抗美制裁 華為新桌機完全國產化 核心軟硬體實現替代

2024-05-29 02:26
中國農業銀行、交通銀行日前相繼發公告，加大無卡存取款業務限制。路透

無卡存取款越來越難了 中國多家銀行收緊無卡存取款業務

2024-05-29 14:52

超人氣

更多 >
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆