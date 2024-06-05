上海男闖公司盜竊 留手機號碼奚落「防盜要改進」

犯罪嫌疑人留下的字條。（取材自上海浦東警方）

男子在上海一家公司盜竊得手後，竟留下字條，稱不要東西只要錢，公司可以聯繫他贖回物品，還奚落失主「你要改進防盜」；上海浦東警方接到報警後，根據監控和對方留在字條上的電話，鎖定犯罪嫌疑人桑某，最終在火車上將桑某抓獲。

極目新聞報導，上海市公安局浦東分局接獲報案，供職於上海市富城路一家公司的樊先生日前走進單位大門時，發現有很多電腦被堆疊在一個工位上，本以為是清潔阿姨打掃時移動的，沒想到拿開電腦後下面壓了本筆記本，攤開的一頁上寫滿了字，竟是「梁上君子」留下的。竊賊表示怕影響他的公司，只偷了一台電腦和一個手表，還奚落道：「你要改進防盜。」甚至留下了自己的手機號碼，聲稱不要東西只要錢，公司可以聯繫他「贖回」被盜物品。

浦東公安分局陸家嘴治安派出所立即展開調查，調閱公共視頻後，發現有一名可疑男子凌晨從公司牆外翻越進入，約半小時後，這名男子翻牆出公司，而且他的背上多了一個包，民警最終成功鎖定了嫌疑人桑某。

民警調查發現，膽大妄為的桑某已經乘上火車離開上海，鐵路警方在火車上將桑某抓獲，當場繳獲全部被盜物品，並在金華站將其移交上海浦東警方。目前，犯罪嫌疑人桑某因涉嫌盜竊已被刑事拘留。