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清華博士「水泥戒指」求婚被嘲寒酸？擁60項專利背景狂

中國新聞組╱綜合報導
姚國友的水泥戒指上，刻著兩人的名字。（取材自清華大學微信公眾號）
姚國友的水泥戒指上，刻著兩人的名字。（取材自清華大學微信公眾號）

水泥戒指的價值超過了黃金、鑽石？清華大學日前講述一段博士生姚國友在畢業生頒獎典禮求婚的故事，一聽到水泥戒指，不少網友直覺寒酸、不稱頭，還有人酸「考慮過女方的心情嗎」？但一細聽這枚戒指擁有的專利技術及姚國友畢業後的成就，網友才理解這枚戒指帶來百年不腐蝕不變質的浪漫承諾。

極目新聞報導，清華大學近日發文，提到該校2016年畢業生頒獎典禮，獲得金獎的水利系博士生姚國友在現場向女友求婚，他拿出一枚「混凝土」戒指，上面刻有「Y️❤️Y郁路上友你」的字樣。

回憶當時的一幕，姚國友表示：「覺得自己當時膽子蠻大，實驗室最不缺的就是水泥，於是就給女朋友做了個戒指模型。」而這枚混凝土戒指上噴有姚國友博士在讀期間研發的防水材料，他說，這枚戒指就像他們的愛，100年不腐蝕不變質。

對此，有網友嘲笑用水泥戒指求婚未免太寒酸，還有人說，「考慮過女方的心情嗎」？但更多網友表示，「這才是頂級的浪漫」。

據報導，姚國友畢業後創業成立公司，實現了將進口混凝土工程防水防護材料國產化，並成功應用到北京冬奧會主場館南水北調工程等大型項目中。姚國友也在不少企業中擔任法定代表人、董事長、執行董事等，其中佳固士新材料有限公司已申請近百項專利，其中近60項為有效狀態，像是「一種混凝土裂縫自愈外加劑及其制備方法」「建築變形縫的防水補縫結構」等，發明人中均包括姚國友。

清華博士姚國友用水泥戒指向女友成功求婚。（取材自清華大學微信公眾號）
清華博士姚國友用水泥戒指向女友成功求婚。（取材自清華大學微信公眾號）

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