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「又見徽宗—宋朝藝術之美」北京開展 呈現宋瓷、繪畫技藝

中國新聞組／北京5日電
觀眾在《文會圖》前體驗品茗。(取材自北京日報)
觀眾在《文會圖》前體驗品茗。(取材自北京日報)

親手觸摸千年宋瓷殘片，效仿宋徽宗在松下撫琴，近距離觀賞宋瓷與宋畫之美……，「又見徽宗—宋朝藝術之美」展覽日前在北京中華世紀壇藝術館開展。展覽以宋徽宗的審美為線索，以「茶與畫」為主題，通過珍貴的瓷器與繪畫展品，呈現兩宋時期最有代表性的宋瓷技藝與繪畫技藝。

一進展廳，首先映入眼簾的是宋徽宗《聽琴圖》的場景—亭亭如蓋的松樹前，有一張放置古琴的琴桌和一張黑色的鶴膝桌，觀眾可以坐下來撫琴，感受宋人浪漫而又充滿藝術氣息的生活。這樣的實物與光影造景在展廳內隨處可見，讓觀眾一秒穿越宋代生活。

展廳內的一方空間還原了宋代書房的場景，筆墨紙硯，古色古香，從大型傢俱到小型器具，都透露著極簡典雅之美。展牆上的數位影像讓宋徽宗的代表畫作《瑞鶴圖》「活」了起來。

策展人申穎介紹，在北宋政和年間的壬辰年正月十六傍晚，都城汴京上空忽然出現很多祥雲，群鶴飛鳴於宮殿上空，還有兩隻鶴停落在宮殿屋頂高大的鴟吻上。宋徽宗用詩文記下了這一祥瑞現象，並繪出了這幅畫。畫面中一共有20隻仙鶴，姿態各不相同。宋徽宗還用生漆為仙鶴點睛，讓仙鶴更加活靈活現。

「展覽一大亮點，就是將展品融入宋代生活情境，運用各種藝術品類打造互動場景。」申穎介紹，展覽將宋徽宗《文會圖》中文人雅集的場景也「搬」進展廳，在巨大桌案上擺滿多種瓷質器皿和餐食點心。據專家考證，《文會圖》一共畫了100多件瓷器，其中大部分是北宋定窯燒製出的白釉瓷和青釉瓷。由於當時流行分餐制，每位客人面前都有一套餐具，造型精美。「展覽現場的視頻對這幅畫作的構圖進行了調整，讓觀眾可以坐在桌前，與宋徽宗一起品茗。」

「開門七件事，柴米油鹽醬醋茶。」這句宋時俚語，體現了茶文化在宋人生活中的地位。展覽呈現了不少宋朝的珍貴茶具，例如湖田窯剔刻紋斗笠，釉色清潤淡雅，花卉紋刻畫精細；木葉盞是將天然樹葉浸水腐蝕脈絡後，沾釉貼在器物上燒製而成；油滴天目盞，釉面布滿銀白色油滴狀結晶，如同繁星閃爍。

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