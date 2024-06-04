中國刺激消費 汽車舊換新補貼111億 新能源車高於燃油車

中國財政部公布，2024年汽車「以舊換新」合計補貼111.9億元人民幣。6月1日，2024粵港澳大灣區車展在深圳國際會展中心舉行。(中新社)

中國財政部 公布，2024年汽車「以舊換新」中央財政補貼64.4億元（人民幣，下同，約9億美元），加上地方補貼47.5億元，合計補貼111.9億元（約15.77億美元）。這也是目前中國刺激消費中的最大筆補貼資金，且補貼新能源車高於燃油車，將加速新能源車取代燃油車。

汽車以舊換新補貼政策按中央及地方政府六比四的資金比率出資，依照商務部 、財政部等七部門日前公布的細則顯示，今年4月26日至12月31日期間，對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車，或報廢2018年4月30日之前的新能源乘用車，購買新能源乘用車補貼1萬元，購買2.0升排氣量以下燃油乘用車補貼7000元。

而在企業端方面，已有多家車企積極回應，比亞迪、蔚來汽車、長安汽車等紛紛推出以舊換新活動。例如，比亞迪針對旗下王朝系列各車型推出置換補貼最高1.8萬元的優惠政策；蔚來汽車宣布推出10億元油車置換補貼，用於蔚來2024款車型。

華泰證券 分析，本次新能源車補貼力度更大，且乘用車「油電平價」乃至「電比油低」的趨勢明確，政策有望加速新能源車對燃油車的替代進程。考慮到東部省份符合換新條件的車型比例較高，當地新能源車註冊量領先的自主品牌或更大程度受益於政策激勵，包括比亞迪、理想、吉利、長安等。

除了汽車換新補貼，中新社報導，北京市商務局發布鼓勵綠色智能消費品以舊換新政策公告，於5月31日起，面向在北京消費者發放北京市以舊換新補貼，共包含26類綠色智能商品，可享至少10%立減優惠，單件商品最高補貼1000元。

北京重點支持家電換「智」、家裝「換新」26類綠色智能商品，其中有16類高效低碳的綠色節能商品，包括一級能效的電視機、空調、電冰箱、洗衣機、烘衣機、電腦、熱水器等。另有十類提升家庭生活智能化的智能家居商品，包括掃地機器人、智能馬桶蓋、吸塵器、智能門鎖、智能沙發、智能床等。