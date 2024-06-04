我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

中國刺激消費 汽車舊換新補貼111億 新能源車高於燃油車

記者賴錦宏／綜合報導
中國財政部公布，2024年汽車「以舊換新」合計補貼111.9億元人民幣。6月1日，2024粵港澳大灣區車展在深圳國際會展中心舉行。(中新社)
中國財政部公布，2024年汽車「以舊換新」合計補貼111.9億元人民幣。6月1日，2024粵港澳大灣區車展在深圳國際會展中心舉行。(中新社)

中國財政部公布，2024年汽車「以舊換新」中央財政補貼64.4億元（人民幣，下同，約9億美元），加上地方補貼47.5億元，合計補貼111.9億元（約15.77億美元）。這也是目前中國刺激消費中的最大筆補貼資金，且補貼新能源車高於燃油車，將加速新能源車取代燃油車。

汽車以舊換新補貼政策按中央及地方政府六比四的資金比率出資，依照商務部、財政部等七部門日前公布的細則顯示，今年4月26日至12月31日期間，對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車，或報廢2018年4月30日之前的新能源乘用車，購買新能源乘用車補貼1萬元，購買2.0升排氣量以下燃油乘用車補貼7000元。

而在企業端方面，已有多家車企積極回應，比亞迪、蔚來汽車、長安汽車等紛紛推出以舊換新活動。例如，比亞迪針對旗下王朝系列各車型推出置換補貼最高1.8萬元的優惠政策；蔚來汽車宣布推出10億元油車置換補貼，用於蔚來2024款車型。

華泰證券分析，本次新能源車補貼力度更大，且乘用車「油電平價」乃至「電比油低」的趨勢明確，政策有望加速新能源車對燃油車的替代進程。考慮到東部省份符合換新條件的車型比例較高，當地新能源車註冊量領先的自主品牌或更大程度受益於政策激勵，包括比亞迪、理想、吉利、長安等。

除了汽車換新補貼，中新社報導，北京市商務局發布鼓勵綠色智能消費品以舊換新政策公告，於5月31日起，面向在北京消費者發放北京市以舊換新補貼，共包含26類綠色智能商品，可享至少10%立減優惠，單件商品最高補貼1000元。

北京重點支持家電換「智」、家裝「換新」26類綠色智能商品，其中有16類高效低碳的綠色節能商品，包括一級能效的電視機、空調、電冰箱、洗衣機、烘衣機、電腦、熱水器等。另有十類提升家庭生活智能化的智能家居商品，包括掃地機器人、智能馬桶蓋、吸塵器、智能門鎖、智能沙發、智能床等。

財政部 商務部 證券

上一則

塗鴉靖國神社網紅返中國 遭日警通緝

下一則

產能過剩？中國新能源車全球市占升至67%

延伸閱讀

比亞迪新能源車 銷量增38% 上月逾33萬輛

比亞迪新能源車 銷量增38% 上月逾33萬輛
創紀錄 比亞迪運輸船載5459輛汽車抵達巴西

創紀錄 比亞迪運輸船載5459輛汽車抵達巴西
比亞迪混動車熱賣 恐掀價格戰 同業競推車款搶商機

比亞迪混動車熱賣 恐掀價格戰 同業競推車款搶商機
插電混合動力車 中國銷售勁揚84%

插電混合動力車 中國銷售勁揚84%

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00
華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的新企業級桌上電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構。（取材自華為官網）

抗美制裁 華為新桌機完全國產化 核心軟硬體實現替代

2024-05-29 02:26

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標