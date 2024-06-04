中國百日咳病例暴增83倍 前4月累計逾15萬例

中國4月百日咳發病數破9萬例，較去年同期暴增近83倍。（新華社）

財新網指出，中國百日咳疫情 加速蔓延，愈演愈烈。據中國國家疾控局公布的數據，4月，中國百日咳發病數突破9萬例，超過2024年前三個月累計發病數，比起去年同期的1074例，更暴增近83倍。

報導稱，2024年以來，中國百日咳病例上升加速，前四個月累計發病數超過15萬。根據中國國家疾控局公布的數據，今年1至3月中國全國每月報告百日咳發病數分別是1萬5275、1萬7105和2萬7078例，累計發病數約6萬，死亡病例13例。進入4月，發病數翻倍，達到9萬1272例，死亡數7例。

光是4月百日咳的發病數，就已超過2020年至2023年近四年的總和。2022年則是此前五年的發病最高峰，但全年發病數也僅3.83萬例。

根據台灣衛福部疾病疾病管制署網上訊息，百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。百日咳沒有流行季節，一年四季都可能發生，病患多半是5歲以下兒童，好發年齡主要在6個月以下嬰幼兒，其他年齡層病患大多症狀輕微。

得過百日咳後通常可以獲得較長期之免疫力，但無研究顯示可終生免疫。大部分病患都不會引起併發症，但營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患，以及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。

財新網指出，百日咳主要通過呼吸道飛沫傳播，如感染者咳嗽、打噴嚏等將細菌播散到空氣中，易感者因吸入帶菌的飛沫而被感染，也可經密切接觸傳播。

對於近年來各國百日咳疫情回升的主因，中國國家疾控局日前曾轉發一篇文章提出三項可能原因：

一、自然感染百日咳或疫苗 免疫均不能獲得終生保護，人群獲得的免疫保護隨時間衰減。隨著時間推移，易感人群逐步積累，疾病傳播風險增加，導致發病人數上升；

二、受流行周期影響，百日咳約3至5年會出現一個流行高峰，目前多國或地區正處於百日咳疫情流行的高峰時期；

三、隨著近年來核酸檢測 方法的推廣使用，既往一些症狀不典型、傳統檢測方法未發現的百日咳病例也被發現和報告。

財新網表示，疫苗是百日咳更根本性的預防方式。適齡兒童應盡早、全程接種疫苗，未全程接種的適齡兒童應盡早補種。其次，應做好個人防護，家長出現咳嗽等呼吸道感染症狀，近距離接觸照護嬰幼兒時應科學佩戴口罩。若出現持續性咳嗽等疑似症狀，特別是嬰幼兒應及時就醫，降低疫情傳播及重症風險。