「串換藥品 超量開藥」首家A股上市藥店 違醫保遭約談

醫保部門在基金監管工作中發現，一心堂旗下一些定點連鎖門店存在串換藥品、超量開藥等問題，造成醫保基金損失。（取材自每日經濟新聞）

中國首家A股上市直營連鎖藥店一心堂，傳出串換藥品、超量開藥、違法違規使用醫保 基金行為，日前遭國家醫保局約談。

國家醫保局日前約談藥業集團股份有限公司負責人，醫保部門稱，在基金監管工作中發現，一心堂旗下一些定點連鎖門店存在串換藥品、超量開藥、為暫停醫保結算的定點零售門店代為進行醫保結算、藥品購銷存記錄不匹配、處方藥銷售不規範等問題，造成醫保基金損失。

據國家醫保局消息，以上問題違反了「醫療保障基金使用監督管理條例」以及屬地醫保服務協議相關內容，相關門店已被屬地醫保部門作出暫停撥付或追回醫保基金、處違約金或行政罰款、解除醫保服務協議等處理處罰。約談並要求一心堂要迅速組織自查自糾，要加大監督管理力度，對出現欺詐騙保問題的管理和銷售人員實行「一票否決」；要加大對參保人員合法合規使用醫保基金的宣傳引導。

一心堂負責人表示，本次約談指出的問題對企業是重要的警醒。下一步，一心堂將堅持問題導向，按照約談提出的要求，成立工作組，用實質性的整改舉措規範旗下連鎖門店經營行為。

一是立即對旗下1萬多家門店進行摸排，主動自查自糾，加強整改。二是針對旗下門店多、員工多、零售人員流動性大等特點，在員工教育、上崗培訓、門店管理等針對性予以加強。三是在企業內部建立常態化的監督管理機制。四是主動加強與醫保部門對接，切實規範合理使用醫保基金。

一心堂負責人表示，將按照約談要求，於6月底前，向國家醫保局基金監管司提交整改情況報告。

一心堂成立於2000年11月8日。截至2024年3月31日，一心堂及其全資子公司共擁有直營連鎖門店10746家。2014年，一心堂在深圳證券 交易所成功上市，成為中國首家A股上市直營連鎖藥店。

企業經營方面，一季度，一心堂（市值123.67億元）實現營業收入51.00億元，同比增加14.96%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 2.42億元，同比增加1.03%。二級市場上，一心堂5月31日收跌0.53%報20.75元/股，總市值124億元。