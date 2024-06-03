杭漫展竟有人模仿Kobe遇難 被罵翻

杭州漫展上有人戴著布萊恩面具，模仿直升機遇難現場，網上一片撻伐。(視頻截圖)

杭州漫展上，一名參展者模仿已故NBA球星科比布萊恩(Kobe Bryant)直升機遇難現場，模仿者還戴著布萊恩面具，這一行為引發爭議，網上一片撻伐聲，「coser漫展模仿布萊恩遇難場景引爭議」2日登上微博熱搜，閱讀量超過2000萬。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2020年1月，一架直升機在加州 卡拉巴薩斯墜毀，機上9人全數罹難，其中包括洛杉磯 湖人前運動員柯比 布萊恩和他的二女兒吉安娜布萊恩，成為無數球迷心中的悲痛。沒想到杭州漫展上竟有人戴著布萊恩面具，模仿布萊恩直升機遇難現場。

大部分網友認為這種模仿行為是對布萊恩的不尊重和惡意消費；也有網友緩頰，認為或許是模仿者想表達對布萊恩的懷念，或是一種致敬，然而此說法多數不被認可。