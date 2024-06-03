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杭漫展竟有人模仿Kobe遇難 被罵翻

中國新聞組╱杭州3日電
杭州漫展上有人戴著布萊恩面具，模仿直升機遇難現場，網上一片撻伐。(視頻截圖)
杭州漫展上有人戴著布萊恩面具，模仿直升機遇難現場，網上一片撻伐。(視頻截圖)

杭州漫展上，一名參展者模仿已故NBA球星科比布萊恩(Kobe Bryant)直升機遇難現場，模仿者還戴著布萊恩面具，這一行為引發爭議，網上一片撻伐聲，「coser漫展模仿布萊恩遇難場景引爭議」2日登上微博熱搜，閱讀量超過2000萬。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2020年1月，一架直升機在加州卡拉巴薩斯墜毀，機上9人全數罹難，其中包括洛杉磯湖人前運動員柯比布萊恩和他的二女兒吉安娜布萊恩，成為無數球迷心中的悲痛。沒想到杭州漫展上竟有人戴著布萊恩面具，模仿布萊恩直升機遇難現場。

大部分網友認為這種模仿行為是對布萊恩的不尊重和惡意消費；也有網友緩頰，認為或許是模仿者想表達對布萊恩的懷念，或是一種致敬，然而此說法多數不被認可。

網友說，「神經病」、「譁眾取寵」、「為啥消費去世的人」、「認真的嗎？這叫致敬？」、「這個真的過分」、「那些人類美好的情感，這些兩足獸不會擁有」、「瓦妮莎可以發律師函了」、「玩玩老大梗就算了，模仿墜機過分了」、「離譜，不是人幹的事」、「為了流量為了出名，愈來愈沒下限了」、「主辦單位和當事人沒回應嗎」。

杭州漫展上有人戴著布萊恩面具，模仿直升機遇難現場，網上一片撻伐。(視頻截圖)
杭州漫展上有人戴著布萊恩面具，模仿直升機遇難現場，網上一片撻伐。(視頻截圖)

加州 柯比 洛杉磯

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