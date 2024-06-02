我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺巴組織占領布碌崙博物館 藝術品受損 工作人員遭襲 34人被捕

以色列大遊行今登場 紐約警方嚴陣以待

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

中國新聞組╱綜合報導
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

來自江蘇南京的王暖暖，2019年與當時的丈夫俞某冬到泰國旅遊時，竟被丈夫推下懸崖，當時她還懷有身孕，最終在懷孕五個半月時引產；經過幾年的醫療康復和手術，王暖暖近日透露自己再度懷孕的消息，「時隔五年，1882個日夜，親愛的寶貝，謝謝你！再次回到我身邊。」話題登上微博熱搜第一。

觀察者網報導，王暖暖日前發布視頻，公布自己隔了五年終於再度懷孕的消息，「我也沒有想到會再次擁有奇蹟，我只記得孩子走的那一天，我的心也空了一大塊。我能理解那些失散孩子的父母，用盡一生四處尋找，而我也竭盡所能希望早點帶寶寶回來。」「謝謝你！再次回到我身邊，明年的兒童節，媽媽會牽起你稚嫩的小手，帶你看山海，聽鳥鳴，那一定會很幸福！也虔誠的祝願所有的寶貝，節日快樂。」消息引發網友的廣泛關注和祝福，還登上微博熱搜第一。

有網友詢問孩子的生父是誰？王暖暖回應，「我跟葉海洋做出一樣的選擇」，似乎暗示是做試管嬰兒。

香港01報導，王暖暖2015年隻身到曼谷生活，2017年在一聚會上認識俞某冬，兩人很快步入婚姻，但其實這一切都是俞某冬的計畫，他耳聞王暖暖在泰國做生意，資產多且單身，所以刻意安排兩人在聚會上邂逅。婚後，俞某冬一改之前偽裝「好好先生」形象，更經常賭博且欠有外債。

為維繫家庭，王暖暖不斷幫丈夫償還賭債。2019年3月，王暖暖剛懷孕，俞某冬坦承自己欠下200萬賭債，不久後，俞某冬幫王暖暖購買一份保險，受益人是他自己。

2019年6月9日，俞某冬帶王暖暖去烏汶帕登國家公園看日出，王暖暖仍清楚記得丈夫從背後環抱著她，在耳邊輕聲說「妳去死吧」，隨後就將她推下懸崖，幸好王暖暖被一位迷路的遊客發現，才得以生還。當時，王暖暖全身有17處骨折，雖然墜崖後有保住胎兒，但因為用藥治療令胎兒發育異常，最終在懷孕5個半月時引產。

俞某冬因涉嫌殺妻被泰國警方逮捕，最終以蓄意殺人未遂罪名，判處被告人俞某冬有期徒刑33年4個月。

2023年9月，王暖暖通過社交媒體表示，她已經在9月1日簽署了訴狀，向法院正式提起訴訟離婚。

事發後王暖暖在醫院。(取材自觀察者網)
事發後王暖暖在醫院。(取材自觀察者網)
王暖暖宣布再次懷孕，前往寺廟祈福。（視頻截圖）
王暖暖宣布再次懷孕，前往寺廟祈福。（視頻截圖）

泰國 微博 保險

上一則

中國蘇州再推救房政策：全市不再審核購屋資格

延伸閱讀

懷孕被當腎病 中國女大生疑被誤診亡 河南醫院阻鑑定

懷孕被當腎病 中國女大生疑被誤診亡 河南醫院阻鑑定
孫安佐泰國呼麻 闖民居露臀被逮 狄鶯：兒被下蠱

孫安佐泰國呼麻 闖民居露臀被逮 狄鶯：兒被下蠱
佯稱助女友懷孕 偷給墮胎藥致她流產 麻州男被捕

佯稱助女友懷孕 偷給墮胎藥致她流產 麻州男被捕
泰國內閣新增千億泰銖預算 挹注電子錢包方案

泰國內閣新增千億泰銖預算 挹注電子錢包方案

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染