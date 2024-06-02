南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

來自江蘇南京的王暖暖，2019年與當時的丈夫俞某冬到泰國 旅遊時，竟被丈夫推下懸崖，當時她還懷有身孕，最終在懷孕五個半月時引產；經過幾年的醫療康復和手術，王暖暖近日透露自己再度懷孕的消息，「時隔五年，1882個日夜，親愛的寶貝，謝謝你！再次回到我身邊。」話題登上微博 熱搜第一。

觀察者網報導，王暖暖日前發布視頻，公布自己隔了五年終於再度懷孕的消息，「我也沒有想到會再次擁有奇蹟，我只記得孩子走的那一天，我的心也空了一大塊。我能理解那些失散孩子的父母，用盡一生四處尋找，而我也竭盡所能希望早點帶寶寶回來。」「謝謝你！再次回到我身邊，明年的兒童節，媽媽會牽起你稚嫩的小手，帶你看山海，聽鳥鳴，那一定會很幸福！也虔誠的祝願所有的寶貝，節日快樂。」消息引發網友的廣泛關注和祝福，還登上微博熱搜第一。

有網友詢問孩子的生父是誰？王暖暖回應，「我跟葉海洋做出一樣的選擇」，似乎暗示是做試管嬰兒。

香港01報導，王暖暖2015年隻身到曼谷生活，2017年在一聚會上認識俞某冬，兩人很快步入婚姻，但其實這一切都是俞某冬的計畫，他耳聞王暖暖在泰國做生意，資產多且單身，所以刻意安排兩人在聚會上邂逅。婚後，俞某冬一改之前偽裝「好好先生」形象，更經常賭博且欠有外債。

為維繫家庭，王暖暖不斷幫丈夫償還賭債。2019年3月，王暖暖剛懷孕，俞某冬坦承自己欠下200萬賭債，不久後，俞某冬幫王暖暖購買一份保險 ，受益人是他自己。

2019年6月9日，俞某冬帶王暖暖去烏汶帕登國家公園看日出，王暖暖仍清楚記得丈夫從背後環抱著她，在耳邊輕聲說「妳去死吧」，隨後就將她推下懸崖，幸好王暖暖被一位迷路的遊客發現，才得以生還。當時，王暖暖全身有17處骨折，雖然墜崖後有保住胎兒，但因為用藥治療令胎兒發育異常，最終在懷孕5個半月時引產。

俞某冬因涉嫌殺妻被泰國警方逮捕，最終以蓄意殺人未遂罪名，判處被告人俞某冬有期徒刑33年4個月。