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中國近千萬青年「直播興國」 學者憂：98%恐難溫飽

中國新聞組／北京2日電
中國近千萬青年投入直播，圖為一名直播主在廣西柳州向觀眾介紹螺螄粉的折扣信息。（中新社資料照片）
中國近千萬青年投入直播，圖為一名直播主在廣西柳州向觀眾介紹螺螄粉的折扣信息。（中新社資料照片）

中國經濟復甦緩慢，愈來愈多年輕人加入直播主行列，官方近日並首次宣布要將網路主播增列為新職業。不過，據中國官媒日前刊出一篇學者的文章指出，中國有近千萬青年把直播行業當成主業，但估計有98%的人連溫飽都有困難。美媒分析認為，在愈來愈多青年「躺平」轉而追逐「流量經濟」的情況下，中國想「直播興國」，結果恐怕沒有這麼美好。

據美國之音、中央社報導，中國官媒環球時報4月初刊登中國科學院大學經管學院教授呂本富的文章指出，截至去年底，中國短影音帳號達15.5億個，有1508萬人把直播當成主業。

文中指調查顯示，目前超過六成的直播主是18到29歲年輕人，其中95.2%的人月收入不到5000元（人民幣，下同，約690美元），月入10萬以上的僅占0.4%。這意味著2%的直播主賺走80%的錢，剩下98%的直播主可能連溫飽都有困難。

報導提到，曾是自媒體工作者的北京蘇小姐表示，全民網紅時代早已過去，加上大環境趨勢和經濟下行，靠自身暴富可能性很小。她透露，草根崛起或是素人暴紅，背後都有團隊在操作。

例如5月中在抖音暴紅的直播主郭有才，一身復古裝扮在山東荷澤南站前直播翻唱90年代華語歌曲「諾言」，短短10天粉絲突破1000萬人，最高收入一天超過380萬，甚至「一個人帶火一座城」。然而郭有才暴紅前後僅10天，微博熱搜就出現質疑他「群魔亂舞」式的直播是社會毒瘤的文章。荷澤官方因此出手整治，禁止在車站附近從事文娛活動，郭有才宣布短期停播。

曾在上海擔任企業媒體公關多年的Jerry觀察到中國年輕人抱持好高騖遠或是躺平的心態，看網路直播主賺錢快就一窩蜂跳進去。不過他說，剛出社會的新鮮人平均月薪4000到5000元（約552到690美元），抖音刷流量一人能賺8角，若直播拿到高價打賞，與平台分潤，確實比一般工作容易賺錢。只是中國經濟每況愈下，直播主帶貨業績不好，收入也大減，他並不看好中國直播產業未來發展。

抖音 微博

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