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離譜…中國高鐵椅套「180天換1次」 有人搭車衣服全洗

中國新聞組／北京1日電
有網友在社交平台表示，乘坐高鐵發現車座已發黃，椅套也掉了下來。（視頻截圖）
有網友在社交平台表示，乘坐高鐵發現車座已發黃，椅套也掉了下來。（視頻截圖）

近日有中國網友發帖吐槽高鐵座椅不衛生，客服人員還表示「椅套沒有固定更換時間」，引發不少網友關注。國鐵集團日前透過「中國鐵路」微信公眾號回應「座席套換洗周期為180天」，被網友批評「180天極端離譜」，更有人說「每次坐火車回去把衣服全洗了」。

有網友在社交平台表示，乘坐高鐵發現車座已發黃，椅套也掉了下來。據客服回應稱，如乘客在座椅弄上明顯汙漬，列車員會立即更換，但椅套沒有固定更換時間。相關人士稱，高鐵坐墊無法像火車臥鋪一樣一客一更換，但是會隔一段時間進行一次清理更換。

極目新聞報導，據介紹，鐵路部門對動車組列車（高鐵、動車）服務備品有一整套規範的管理辦法，確保備品齊全，乾淨整潔，方便旅客使用。座席套是動車組列車的重要備品之一，屬於布製備品。

據「鐵路旅客運輸服務質量規範」，鐵路部門對座席套實行規範管理：一是與其他布制備品一樣定期換洗，一般座席套換洗周期為180天；二是在換洗期限內汙損的，將及時換洗；三是在列車上發生突發汙損情況的，工作人員將及時清理，提供備用座套（坐墊）。

對於高鐵180天才更換座席套，網友批評「半年一次！得多少人坐過」、「洗換周期應縮短到一個月」。

椅套資料圖。（取材自極目新聞）
椅套資料圖。（取材自極目新聞）
工作人員在整理椅套。（取材自微信）
工作人員在整理椅套。（取材自微信）

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