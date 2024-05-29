四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川成都一對情侶在社交平台曬合照，因兩人長得太像，被網友誤以為是兄妹，建議他們去做DNA 血緣關係鑑定。

新聞晨報報導，網傳視頻顯示，這對小情侶在社交平台上分享的日常生活照片中，兩人的五官、神態乃至一些細微的表情都驚人地相似，彷彿是從一個模子裡刻出來的。

博主日前發布的一條視頻中，兩人在「魔術變裝」之後，確實十分相似。此條視頻獲得了超過70萬的點讚量，19.6萬的播放量和超過200萬的轉發。

據報導，不少網友在評論區留言，讓兩人去做個親緣鑑定，兩人根本是「複製貼上」，難不成真的是兄妹。

當事人劉同學日前稱，鑑定結果出來了，兩人的親權概率小於0.0001%，沒有親緣關係。做這個血緣鑑定是為了滿足網友的好奇心，雙方的父母都知道肯定是沒有血緣關係的。

四川情侶長得太像，被網友要求去做親緣鑑定。(視頻截圖)

對此一事，不少網友直呼長了見識，「原來這就是天生夫妻相」，也有人說「彷彿看到了他們孩子長大後的模樣了」、「相似度可以互相解鎖手機的程度」、「人都愛自己，所以會喜歡跟自己很像的人」。

四川情侶長得太像，被網友要求去做親緣鑑定。(視頻截圖)

夫妻相真的存在嗎？有大量研究表明，長期伴侶往往看上去很像。

為了找到答案，美國史坦福大學的一個研究團隊收集了517對夫婦的照片數據，這些照片是在他們婚後不久以及幾十年後拍攝的。研究結果顯示，雖然長期伴侶確實往往看上去很像，但隨著時間推移，他們不會變得愈來愈像。換句話說，這項研究支持一種說法，即人們傾向於選擇與自己長得像的伴侶。 四川情侶戴上假髮玩性別變裝，讓網友大呼根本一模一樣。(視頻截圖)

來源：码农看政经

來源：熱點來報