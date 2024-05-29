比搭機還貴…上海大學生坐公交抵新加坡 29天花3千元人民幣

江夏終於到了新加坡，興奮的在海邊歡呼。(取材自抖音)

中國一名男大生從上海搭公交車去新加坡 ，一共花了29天，花了3000元人民幣（約414美元），他說，這是很有趣的挑戰。消息曝光後，也引發網友熱烈討論。有人批，搭飛機還比較省錢，也有人說，趁年輕瘋狂一下不錯。

新聞晨報報導，23歲的江夏曾挑戰過從上海坐公交車到漠河，趁著大四畢業前，挑戰坐公交車去新加坡。4月5日，江夏背起行囊踏上路途，5月27日，抵達新加坡。

江夏先從中國國內乘各種公交車和大巴地鐵 火車，到達昆明之後，一路換乘火車和輕軌到達新加坡。

澎湃新聞報導，開啟公交車之旅，江夏認為這是對自己膽量、勇氣的雙重考驗，出發時甚至不知道自己是否能堅持下去，一路上也遇到了此前從未有過的挑戰。江夏想給關心他的朋友一些勇氣，看到自己一個人的旅行後，也能大膽地衝向理想生活，去想去的地方。

江夏覺得，自己一路不斷嘗試，和當地人交流，認識不同國家的朋友，一路找到了自己，這才是真正的旅行。

他說，回中國之後，希望再把英語提升一下。「我以後可以去國外發展，國內可以去外企或者外貿公司。」江夏透露，雖然英語不算太差，但在旅遊還一直在學英語、背單詞；自己現在英語是四級水平，還沒過六級，打算回國再考一次。

對於江夏花一個月的時間到達新加坡的行為，網友意見不一。有人說從上海坐航班往返新加坡，機票才1700元（人民幣，下同），這單程就花了3000元，屬實不值得，而且到新加坡就要馬上返回來，時間全浪費在路上。

不過也有網友認為，雖然搭飛機更快、更省錢，但過程完全不一樣，旅途本身也是體驗，趁年輕做一些自己想做的瘋狂事挺好的。