中國手搖飲茉酸奶 原料過期40天仍在用 店員稱頂多拉肚子

酸奶飲品「茉酸奶」，主打添加新鮮水果現場製作的酸奶飲品，卻被曝出使用過期原料。（取材自微博）

主打添加新鮮水果的酸奶飲品的手搖飲品牌「茉酸奶」被媒體曝光食品原料過期40天「換標籤續命」、「水果餿了才肯扔」的醜聞。加盟店在省錢的盤算下，一句「頂多拉肚子」無視消費者健康，令網友痛批「黑心商家」。對此，「茉酸奶」向公眾致歉、坦承管理疏失，並迅速與三家加盟店解約。

來源：YouTube

新京報報導，酸奶飲品品牌「茉酸奶」，主打添加新鮮水果現場製作的酸奶飲品，門店遍布各地，產品的價格多在25元（人民幣，下同，約3.45美元）以上。在某網路投訴平台上，有關茉酸奶的投訴超過200條，其中不乏對飲品質量的投訴，「喝完拉肚子」、「使用爛香蕉」、「榴槤果泥發酸」等。

2月至5月上旬，記者隨機應聘進入北京市多家茉酸奶加盟店，在臥底的茉酸奶加盟店石景山萬達廣場店，存在使用過期原料的情況。

4月28日14時許，記者在店員的指示下，拆封了一袋過期燕麥。這袋燕麥的生產日期是2023年11月14日，保質期為4個月，當時已經過期40餘天。

記者告訴店長燕麥過期了，店長說：「沒事，把袋子扔了就行。」當天，過期燕麥被加進至少三杯酸奶中售出。次日，店員仍在使用過期燕麥製作飲品出售。

另外，茉酸奶加盟店伊藤洋華堂店，位於朝陽區亞運村附近的伊藤洋華堂商場。5月9日，記者上班時發現前區冷櫃中有一袋青稞，它的生產日期是2023年11月23日，保質期為4個月。也就是說，這袋青稞已經過期40餘天。

當日18時許，有消費者點了一杯加青稞的奶昔。一名店員拿出那袋過期青稞，指示記者拆封並倒入盒子。「沒事，喝不壞，頂多拉肚子，拉肚子他也以為太涼了。」那名店員說。

茉酸奶石景山萬達店店員更換效期標籤，為過期食材「續命」。（取材自新京報）

另在位於海淀區華宇時尚購物中心三層的加盟店中，榴槤酸奶奶昔是該店頗受歡迎的一款飲品，5月10日，記者在華宇店看到兩盒榴槤果泥，一盒呈淡黃色，一盒呈深黃色。為防止消費者看出榴槤不新鮮，店員指示記者，攪打奶昔時，加入舊的榴槤果泥，新的用來蓋頂。

記者擔心榴槤果泥的口味會發生改變，店員表示，「沒事兒，臭不拉幾的，吃不出來。」

當天，該店至少賣出三杯榴蓮奶昔，均加入了過期的榴槤果泥和烤蜜薯。