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甩地面壅塞 北京擬設「飛的」航線 直達雄安新區

中國新聞組╱北京28日電
北京擬開設至雄安的低空通勤航路。(取材自央視)
北京擬開設至雄安的低空通勤航路。(取材自央視)

科幻電影裡人們以飛行汽車通勤不再是夢，中國低空經濟正以前所未有方式迅速興起，多地紛紛加入「低空競賽」，北京近日正向社會公開征求意見，打算開通3條低空航線；據說南京也擬開通120條以上低空航線。

河北新聞網報導，北京市經濟和信息化局就「北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案」（2024-2027年）近日向社會公開征求意見，將圍應急救援、物流配送、城際通勤等打造應用場景，開通三條以上「面向周邊地區」的低空航線，估計三年將拉動北京經濟增長超過千億人民幣。

據報導，低空經濟是指在3000米以下空域內，以有人駕駛和無人駕駛航空器低空飛行活動為牽引，輻射多領域的綜合性經濟形態。

「征求意見稿」還提出，城際通勤方面，將建立大興機場與雄安新區，首都機場與天津、廊坊等地區的通勤航路航線，探索「分體式飛行汽車城際通勤+城內擺渡」應用新業態；特色文旅方面，在延慶、平谷、密雲等區發展低空旅遊、飛行體驗等產業。

以北京為例，北京距離河北雄安白洋澱景區有100多公里，駕車2個多小時，飛機只需半個小時，高鐵或自駕2個多小時的路程都將變得更短。

央視新聞報導，為盡早讓飛行汽車城市上空飛行，北京鼓勵在京單位與京外機構合作，在河北、天津等省市建設一批試飛基地、專業分支機構，支持將張家口機場變成北京的公務航空配套基地，將八達嶺機場、密雲機場等變為往來北京通勤機場。

「打飛的」在城市上空飛行，不再受交通擁堵之苦，這樣的場景會真的成為現實嗎？或許科幻電影中的場景真的離我們不遠了。

屬於低空經濟領域的飛行汽車，或成為下一個產業風口。圖為廣州市番禺區的飛行汽車正演...
屬於低空經濟領域的飛行汽車，或成為下一個產業風口。圖為廣州市番禺區的飛行汽車正演示低空飛行。(新華社)

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