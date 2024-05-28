大熊貓「福寶」6月出關見客 沒受虐打黑工

從南韓旅外歸來的大熊貓「福寶」目前狀態良好，6月即可以與遊客見面。(新華社)

4月從南韓 歸來的大熊貓「福寶」目前已結束隔離檢疫，搬入中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地繁育園，牠將於6月與公眾見面。由於福寶人氣高，日前傳出付2000元人民幣(約276美元)就能近距離摸福寶的消息。該福寶「打黑工」已被官方否認，大熊貓中心並就福寶的偷拍照片報警要逮人。

來源：YouTube

央視新聞報導，一般旅外大熊貓回國後，都要經過隔離檢疫和適應期。通常隔離檢疫的時間是一個月，而適應期會長一些。因個體差異，每隻大熊貓對新的飼養環境、氣候、食物、飼養團隊等的適應時間是有差異的。為了讓福寶更好融入熊貓中心的大熊貓種群，基地特意安排福寶到繁育園生活一段時間。

5月4日，大熊貓福寶已結束隔離檢疫，搬入中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地繁育園，進一步適應環境。目前，福寶的適應生活平穩正常，狀態良好，將於6月與公眾見面。

福寶是在南韓出生的首隻大貓熊，牠除了受到當地民眾喜愛外，返回中國後也一直被熊貓迷們關心著動向。

但近日網上傳出福寶在非展示區寵舍的高清照，福寶的居住環境與飲食都被粉絲仔細檢視，其中一張福寶背上暗淡的皮毛更引發了照顧不佳的猜測。其後更爆出，只要付費2000元就可以近距離接觸福寶。福寶「打黑工接客」的消息令粉絲氣憤，消息傳回南韓，更是引發南韓網友批評「虐待」。

在微博 進入「福寶」超話，已有不少網友控訴福寶的照護問題。網友質疑，這麼「近距離」拍到的照片，拍攝者肯定與內部人員有關係；還有網友翻出此前福寶在隔離區被「直播」的事件，怒批中心不作為。