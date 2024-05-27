英博物館展明朝文物 「請用手摸」 中網民炸鍋：無條件歸還

近日，有中國博主揭露，英國V&A博物館的部分中國文物無保護罩並供遊客隨意觸摸。引起網民熱議。（視頻截圖）

英國的博物館 會好好保存中國文物？近日，正在當地遊玩的一位博主發布視頻稱，在英國V&A博物館，部分中國文物無保護罩供遊客隨意觸摸，但他們自己的文物並未允許觸摸。此舉不僅讓中國公眾感到震驚與不滿，也激起關於文物保護意識及文化尊重的深入探討。

來源：YouTube

央視網、羊城晚報、報導，博主稱「『0元購』」（搶劫）得來的東西他們豈會尊重」。視頻顯示，一件明中期的釉下青花飾的瓷瓶，下方銘牌赫然寫著「請用手摸」及「請脫戒指並勿摸本廊其他展品」，此外，還有一件明朝時期的佛頭也完全沒有保護罩。

視頻一出上了熱搜，閱讀近6000萬，網民熱議：「請英國無條件歸還我們的文物」、「故意的」、「拿個周邊我都好好供著」、「看的氣人」、「哎～這就是為啥要不斷強大，不然任何小事都能觸及我們的軟肋。歷史不可改變，但明天由我們自己書寫」。

有媒體評論稱，這無疑是對文物的極不尊重。更令人不解的是，該博物館對於本國的文物卻採取了嚴格的保護措施並禁止旅客觸摸。這種明顯的雙重標準，讓人很難不質疑該博物館對於中國文化的態度。

紅網報導，文化尊重是個全球共識，任何國家和民族的文化都應獲得平等以待。中國文物作為中華文化的重要符號，其尊嚴與安全理應得到維護。博物館作為文化傳播的核心機構，保護文物是其不可推卸的責任。

從專業管理角度分析，博物館應實施統一嚴格的標準保護所有藏品，防止因疏忽導致文物受損，這是對管理專業性的基本要求。

在全球化時代，文化的互動與融合不斷加強，增進不同文化間的理解與尊重尤為重要。這要求我們重視並珍愛文化多樣性，促進文化的平等交流與互鑒。

面對此情況，V&A博物館需認真應對，立即強化文物保護體系，確保每件文物的安全。同時，呼籲社會各界關注此事，共同努力，推進文物保護和文化相互尊重的進程。文物連接著過去與未來，我們應當在保護的基礎上傳承，於傳承中創新，攜手維護這份人類共有的文化遺產。