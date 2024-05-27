為打工人出頭網紅傳壓榨員工 「王媽」人設塌了

網紅「王媽」以把霸總踩在腳底、永不為奴的人設走紅。(取材自微博)

把霸總踩在腳底、永不為奴的網紅「王媽」，以意想不到的方式塌房了。專門發視頻替打工人鳴不平的「王媽」，深受打工人喜歡，但有網友發現「王媽」公司招人開出的待遇居然是大小周休息(月休六天)，而非雙休(月休八天)。網友感覺受到欺騙，指總在屏幕替打工人出惡氣的「王媽」，轉頭就背叛了打工人。

羊城晚報報導，「王媽」帳號七顆猩猩因「重生之我在霸總短劇裡當保姆」等系列短劇爆火網絡，目前粉絲1655萬，視頻動輒200萬點讚，團隊還在上大學的時候就開始做宿舍短劇，王媽也逐漸成為家境不好、努力賺錢、最終活成大女主的形象。

結果一則招聘訊息讓網友看到，努力的終點，原來是低待遇招人給自己打工。26日，#王媽公司待遇#衝上微博 熱搜第一。

由於王媽視頻裡她公司的員工都是雙休，待遇也很好。媒體表示這件事會引起那麽多人的不滿，是因為王媽的人設坍塌，粉絲感覺遭到背叛。

針對員工福利 爭議，「王媽」所屬武漢 荒野文化傳媒有限公司接連發文回應，否認員工月薪4000人民幣(約555美元)，並表示公司所有員工工資不低於6000人民幣(約832美元)；即日起，公司實行雙休制度；試用期間即繳納社保，以保障員工權益；即日起，公司只通過正規經紀渠道招募群演，按時結算薪資。

天眼查顯示，荒野文化成立於2022年02月14日，社保信面顯示2022年及2023年參保人數均為0。對此，荒野文化回應上面是假信息，已向天眼查發出律師函。