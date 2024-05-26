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河北女家中失竊 竟意外找到親生父母：35年第一次知道真實生日

中國新聞組／綜合報導
段小芳(中)與親生父母在團圓儀式上合影。(取材自紅星新聞)
段小芳(中)與親生父母在團圓儀式上合影。(取材自紅星新聞)

今年2月，在北京工作的河北女子段小芳因所租住的房屋遭盜竊，意外採樣入庫，其生物樣本與綿陽市失蹤被拐兒童父母李緒友、賴玉蘭夫婦二次DNA鑑定覆核具有親緣關係。5月9日，確定段小芳就是失蹤被拐兒童李海燕。

「35年了，我們沒有放棄過尋找女兒。」紅星新聞報導，賴玉蘭淚眼朦朧說，女兒失蹤那天下午，她和老公李緒友帶著大兒子開拖拉機去砍柴，年僅3歲半的女兒堅持要跟隨一起，他們將拖拉機停在了100多米外的路邊。女兒原本到附近的嬸娘家看電視，當時停電就坐在拖拉機上玩耍，十多分鐘後就不在車上了。當時發動了20多個同村人找孩子，他們還去綿陽火車站蹲守七天七夜，盯著每一個路過的孩子看。

24日上午的團圓儀式上，李緒友夫婦帶著兒子兒媳等一大家人，和段小芳自己的一兒一女，一家人相擁而泣。哥哥李剛斌含著淚向妹妹介紹前來的兄弟姊妹和親戚們，並告知其真正的出生日期。「我1987年出生啊？這麽多年我一直以為自己1986年的。」段小芳說，這是35年來，她第一次知道自己的真實年齡和生日。

段小芳說，養父母還跟她說，是她親生父母生了很多孩子，然後把她賣掉了，這讓她從小有了心結，總覺得是親生父母重男輕女，把自己遺棄了。從記事以來就給家裡做家務活，念書不多，結婚後生育了一男一女，因感情不和離婚。

今年3月14日，段小芳的合租房遭盜竊，她丟失了兩條項鏈，警察取證時採集了她的血樣。讓她沒想到的是因此找到了親生父母，「聽到這個消息我內心五味雜陳，很不是滋味。而當聽到胡警官說親生父母為了找到我吃了很多苦，我當時就哭了。」段小芳說，「原來我也是想念他們的，我也想讓他們抱抱，人生能有幾個35年呢？這一次我想要回家。」

現場認親後，李緒友夫婦帶著女兒回家了，吃了35年來的第一頓團圓宴。

段小芳給媽媽擦拭眼淚。(取材自紅星新聞)
段小芳給媽媽擦拭眼淚。(取材自紅星新聞)

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