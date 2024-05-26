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龍舟跳艄 83歲浙江爺爺絕技登熱搜

中國新聞組╱綜合報導
丁玉珍。(取材自都市快報)
丁玉珍。(取材自都市快報)

端午節就要到了，多地正緊鑼密鼓練習賽龍舟。浙江瑞安的白鬍子爺爺丁玉珍，近日因83歲高齡仍展現「跳艄」絕技火遍全網。只見龍舟瘋狂加速之際，丁玉珍站在龍舟船頭的方寸之地，隨著鼓點騰挪跳躍，充滿活力又身手矯健地為划手們加油助威，看得眾網友讚嘆不已，相關話題近日衝上微博熱搜，截至昨天閱讀量已超9000萬次。

都市快報報導，83歲的丁玉珍爺爺是瑞安龍舟舵手，他在船頭的騰挪跳躍鼓舞士氣，總是掀起圍觀民眾歡呼，去年，丁大爺的跳艄火爆了全網，他說「不過癮，還要再划兩年。」

另據杭州日報報導，丁玉珍說他第一次划龍舟是在16歲，是划手，20歲就做到了舵手。而一般來說，舵手是要在村裡有威望的人物才能擔任的。

端午節就要到了，丁玉珍從杭州開車四個半小時到溫州瑞安，瑞安的水道密如蛛網，只要有水的地方，就有龍舟隊在訓練。丁大爺的龍舟叫「大清河主」，這船來頭可不小，是一艘龍舟娘，也就是是一個區域內所有龍舟之首，船大，划手多，船身比其他20米長的龍舟還要長3到4米。各地龍舟上水時，都首先拜祭「龍娘」平安賜福。

鏗鏘的鼓點、整齊的划槳、觀眾山呼海嘯般的鼓掌叫好，舵手難免不上頭，「跳艄」是瑞安龍舟舵手的絕技，龍舟瘋狂加速時，舵手在方寸之地隨著鼓點跳躍，加油助威；據說最高明的能轉身360度，平穩落在船頭。

研究溫州龍舟文化多年的何志強表示，瑞安端午節最重要的活動就是龍舟競渡。而一艘龍舟要參與競渡，要完成一系列儀式，「這是一項儀式感非常強的活動。」何志強說，也因此，在瑞安，每年端午節的熱鬧程度甚至堪比春節。

83歲的丁玉珍在龍舟船頭展現「跳艄」絕技，為划手們加油助威，看得眾網友熱血沸騰。...
83歲的丁玉珍在龍舟船頭展現「跳艄」絕技，為划手們加油助威，看得眾網友熱血沸騰。(視頻截圖)
丁玉珍在龍舟船頭展現「跳艄」絕技。(瑞安市人民政府資料照片)
丁玉珍在龍舟船頭展現「跳艄」絕技。(瑞安市人民政府資料照片)

端午節 微博

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