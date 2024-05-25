從地標變敏感人物？闖王李自成像進京30年被趕回老家

北京昌平李自成像搬遷移至陜西商洛「闖王寨」景區。(取材自北京日報)

位於北京昌平西關環島的30年地標「李自成雕像」將搬遷至李自成的陜西「老家」，官媒報導稱是基於城市更新的原因。不過由於「闖王」李自成是明末民變領袖之一，還攻入明朝首都北京致崇禎皇帝自縊，不少網民猜測將雕像遷出北京，是當前經濟不佳與社會亂象頻發之際，當局恐懼民變的「心虛」行為。

北京日報報導，北京市昌平區文旅集團表示，應陝西省商南縣的邀請，李自成像計畫遷移至陜西省商洛市商南縣，也就是李自成的老家，落戶至「闖王寨」景區，原址環島區域將結合城市更新開展街區品質提升，服務廣大市民出行。商南縣將於近日舉辦李自成像隆重落成儀式。

由於李自成雕像矗立在昌平區西關環島已經30年，如今突然說要搬出北京，引發不少市民及網民熱議。

據法廣報導，李自成像搬出北京消息，讓不少網民聯想當局恐懼民變。因為李自成為明末民變領袖之一，率起義軍於河南 殲滅明軍主力。1644年在西安稱帝建立大順，李自成闖王軍進攻明都北京，與崇禎帝談判破裂後，攻入北京城，崇禎皇帝自縊，至此明朝滅亡。有網民諷，李自成像搬出北京，似意味著當今「聖上」心虛，害怕發生民變。

北京昌平李自成像搬遷移至陜西商洛「闖王寨」景區。(視頻截圖)

有網民在網上問「最近北京的李自成、長沙的張獻忠雕像都給同時拆了，有什麼背景？」不少人評論「不管怎麼說，還是有人恐懼李自成的，不過，可能更恐懼黃巢東」。

相關視頻在海外社交平台X平台上也引發熱議，有網民嘲諷「不拆，大家還不知道，拆了，全世界都知道了」，「看來，習總書記知道自己要成為崇禎了，拆了李自成的雕像來安慰自己。」「李自成是送快遞（驛站）的出身，趕回原籍倒也是合理。」「李自成的雕像被清除了， 它們真的害怕了……」

北京昌平李自成像搬遷移至陜西商洛「闖王寨」景區。(取材自北京日報)

報導認為，歷史人物李自成，歷來在中國有著所謂的正面形象，但當中國經濟蕭條，失業率飆升，民眾生活艱難，抗爭事件此起彼伏之時，卻變身為敏感的歷史人物。搬走李自成像是中國當權者脆弱心理的最新一次暴露。

此前在中共二十大 前的2022年10月13日，發生了彭載舟在北京四通橋掛罷習反共橫幅抗議事件，直接針對習近平 ，彭載舟被抓後，網路大量流傳彭提前投給海外網站的策動軍隊起義等文書，彭載舟在宣傳材料中呼籲全國軍人和警察「像蔡鍔、李烈鈞、唐繼堯一樣勇敢，不要助紂為虐，不要為獨裁者賣命，不要為獨裁者當炮灰。」