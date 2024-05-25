成都環衛工檢察院牆邊吃飯 保安趕人 網批與民眾脫節

民工蹲檢察院牆邊吃飯遭保安驅趕？事件引發網友關注。(視頻截圖)

近日網傳一段視頻，地點位於四川成都雙流區人民檢察院附近。一位環衛工大叔蹲在檢察院外牆邊用餐，一名檢察院保安走近環衛工大叔，採取了驅逐行動，態度粗魯，迅速引發公眾的廣泛關注和熱議。

來源：YouTube

中華網報導，各地網友紛紛在官方評論區表達不滿，有人質疑為何作為民眾訴求渠道的檢察院，竟不能給予最基本的體諒與尊重。作為公共服務機構，應體現對人民的關懷與服務精神，而非冷漠對待。「政府機關大樓修得高大威嚴、富麗堂皇，是我們這種貧民百姓能靠近的嗎？ 不被打死都算好的了 」

報導稱，此事件不僅關乎個別保安的行為，更映射出某些公共部門與民眾之間潛在的隔閡。部分網友擔憂，權威機構給人以距離感，可能反映了它們在某種程度上與民眾生活的脫節。「為什麼不能請到樓裡吃呢？好歹寫著人民檢察院」、「一個是保安大叔，一個是建築工人，大家都不容易，如果雙方都能設身處地地為對方著想，就不會產生誤會了」，但也有人替保安說話，「保安態度可以溫柔點，但咱就是說，在人家大門吃飯真的合適嗎？」

面對網絡輿論的強烈反響，涉事檢察院24日發布通報：5月23日11時30分許，一建築工人在我院大門左側機動車道邊席地進餐。我院執勤保安發現後，勸其到檢察院圍牆邊人行道陰涼處，與其他工友一起就餐。過程中，雙方因誤會發生言語爭執，隨後該工友到我院圍牆邊人行道陰涼處正常用餐。事後在我院走訪問詢過程中，雙方解除誤會，互相道歉並達成和解。

我院針對該事件暴露出工作人員管理服務方面存在的問題，已對相關人員進行了批評教育。下一步，我院將全面加強教育管理，著力提升服務意識和溝通技能，堅決杜絕類似情況發生。