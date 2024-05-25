「鍍金變貼膜」留學10年花500萬 海歸月薪僅7千元人民幣
中國一名男子來美國求學十年，取得碩士學位，總花費近500萬元人民幣（約70萬美元）。2020年他回中國後通過三輪面試，進入國企擔任工程師，然而月薪稅後僅在六、七千元人民幣（約不到984美元），引起熱議。
綜合媒體報導，名叫Alex的男子，在美國讀了高中、大學和研究生。他本科學習建築專業，碩士就讀於羅德島設計學院（Rhode Island School of Design），這是一所世界頂尖設計學院。2020年回中國擔任工程師，月薪稅後只有六、七千元民幣，加上年終，才能達到上海平均薪資水平。
網上觀點各異，有網民說「都在卷啊」、「留學不是那麽高大上了」。評論指出，當前中國的海歸派在就業市場上遭遇挑戰，以往海歸派被視為高素質、高收入的群體，但隨著海歸潮的規模膨脹，素質參差不齊，實際就業待遇與個人期望出現差距。
隨著留學經歷從少數人的「精英標誌」，演變為普遍現象，海歸的「特殊光環」逐漸消退，就業市場從昔日的「黃金時期」演進至「鍍金時期」，而今似乎已邁入「青銅時期」。
據相關平台海外留學生調研數據，留學生回國面臨的各項壓力中，「國內優秀人才愈來愈多，崗位有限，就業競爭激烈」占比最高，為91.85%；「留學花費很多，擔心薪資不達預期，很難回本」緊隨其後，為39.86%。因此，有人戲稱，過去留學是「鍍金」，如今只剩「貼膜」。
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