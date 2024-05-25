「鍍金變貼膜」留學10年花500萬 海歸月薪僅7千元人民幣

一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

中國一名男子來美國求學十年，取得碩士學位，總花費近500萬元人民幣（約70萬美元）。2020年他回中國後通過三輪面試，進入國企擔任工程師，然而月薪稅後僅在六、七千元人民幣（約不到984美元），引起熱議。

綜合媒體報導，名叫Alex的男子，在美國讀了高中、大學和研究生。他本科學習建築專業，碩士就讀於羅德島設計學院（Rhode Island School of Design），這是一所世界頂尖設計學院。2020年回中國擔任工程師，月薪稅後只有六、七千元民幣，加上年終，才能達到上海平均薪資水平。

網上觀點各異，有網民說「都在卷啊」、「留學不是那麽高大上了」。評論指出，當前中國的海歸派在就業 市場上遭遇挑戰，以往海歸派被視為高素質、高收入的群體，但隨著海歸潮的規模膨脹，素質參差不齊，實際就業待遇與個人期望出現差距。

隨著留學經歷從少數人的「精英標誌」，演變為普遍現象，海歸的「特殊光環」逐漸消退，就業市場從昔日的「黃金時期」演進至「鍍金時期」，而今似乎已邁入「青銅時期」。

據相關平台海外留學生 調研數據，留學生回國面臨的各項壓力中，「國內優秀人才愈來愈多，崗位有限，就業競爭激烈」占比最高，為91.85%；「留學花費很多，擔心薪資不達預期，很難回本」緊隨其後，為39.86%。因此，有人戲稱，過去留學是「鍍金」，如今只剩「貼膜」。