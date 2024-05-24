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華大集團70歲老董登珠峰 刷新中國最年長攻頂紀錄

中國新聞組／北京24日電
華大集團聯合創始人、董事長汪建（中）帶隊成功登頂珠峰。(取材自深圳衛視)
華大集團聯合創始人、董事長汪建（中）帶隊成功登頂珠峰。(取材自深圳衛視)

華大集團聯合創始人、董事長汪建帶領華大登山隊於21日成功登頂珠穆朗瑪峰（聖母峰），這是時隔14年，70歲的汪建第二次登頂珠峰，刷新了中國登頂珠峰最年長紀錄。華大登山隊並傳回了全球首份來自世界之巔的超聲圖與腦電數據，可用於建構高原人體健康生命大模型。

深圳衛視報導，汪建與華大登山隊於北京時間4月18日從日喀則珠峰大本營，開始了以科學探索為目的地計畫，旨在記錄高海拔科研數據，幫助建構高原人體健康生命大模型，深入解析人體在極高海拔地區的適應性生理機制，為未來的科學和產業發展帶來新的突破和啟發。

華大登山隊員持續監測和採集了從0米到8848米不同海拔高度下核心隊員的生理指標、腦認知、眼動、眼底、運動機能、心肺超聲等多維表型數據，獲得了基因組、蛋白組、代謝組、影像組及細胞組等多組學數據。

華大集團聯合創始人、董事長汪建傳回了全球首份來自世界之巔的超聲圖與腦電數據。(取...
華大集團聯合創始人、董事長汪建傳回了全球首份來自世界之巔的超聲圖與腦電數據。(取材自深圳衛視)

登山隊21日上午10時從北坡成功登頂珠穆朗瑪峰，並透過華大智造地無線掌上超聲實時獲取了登頂隊員的頸動脈超聲掃查圖像，這也是全球首張誕生於世界之巔的超聲圖。同時，登山隊員的靜息態腦電數據也在世界之巔首次被記錄下來。

華大集團聯合創始人、董事長汪建帶隊登頂珠峰。(取材自深圳衛視)
華大集團聯合創始人、董事長汪建帶隊登頂珠峰。(取材自深圳衛視)

這是繼1975年5月，全球首位從北坡登頂珠峰的女登山家潘多，從峰頂傳回世界上第一份心電遙測圖後，從峰頂傳回的第一份超聲圖和腦電數據。

此外，70歲的汪建也打破了登山者夏伯渝在2018年創下的中國最年長登山紀錄，夏伯渝當時69歲。

華大集團聯合創始人、董事長汪建。(取材自百度百科)
華大集團聯合創始人、董事長汪建。(取材自百度百科)

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