中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中國「始祖級」網紅「鳳姐」近日被網友拍到她在紐約的生活近況，照片中，她穿著黑色短袖T恤搭配緊身褲、頂著一頭金髮在中央公園 獨自行走，一邊低頭看著手機，變化最大的她的身形明顯變胖，還有雙下巴。相關話題昨在微博 吸引近千萬閱讀量。據媒體報導，鳳姐對此回應稱對這種不尊重隱私的偷拍行為極度反感，稱「我有醜的權利，但你沒有拍我的權利。」

來源：YouTube

據中國網路署名「傑克娛探」流傳文章，5月18日，一位在美國的網友發布社交動態，曬出兩張偶遇鳳姐照片稱，他是在紐約中央公園看到本名羅玉鳳的鳳姐，非常驚喜上前打招呼，但鳳姐沒有回應。照片中，鳳姐獨自在公園裡行走，一邊低頭看手機，一邊走路，看著有些孤單。

鳳姐穿了一件黑色短袖T恤搭配緊身褲，腳踩白色半筒皮靴，肩上挎著紅色包包，手上手機看來像是iPhone 8，網友形容她打扮不失「草根網紅」味道。變化最大的是她的身材明顯變胖，臉、腹部圓了好幾圈，有雙下巴，與她當年瘦削的模樣判若兩人。

文章稱，據傳鳳姐在美國打零工，給人洗腳、做指甲，每天上下班都坐公交車，前不久有中國遊客在公交車上偶遇她，當時她一樣在低頭看手機。

鳳姐坐在公車上，她的身材變化引人注目。(取材自微博)

快科技報導，對此，鳳姐在一段視頻中明確表示，她極度反感他人在未經允許的情況下拍攝自己，渴望保留個人的生活和隱私空間。她堅定地說：「我有醜的權利，但你沒有拍我的權利。」

報導稱自2010年成名以來，鳳姐常在地鐵 等公共場合被偷拍，這種長期的被關注讓她感到極度的困擾，嚴重影響了她的日常生活，為此她曾從事美甲工作，以此減少與華人社區的接觸，希望能在相對安靜的環境中，過著普通人的生活。

「紐約中央公園偶遇網紅鳳姐」昨一度衝上微博熱搜，引來議論。有中國網友感嘆，看來鳳姐到了美國雖沒有大富大貴，如果當初鳳姐沒有出國，現在在國內直播帶貨應能賺更多錢。也有人把當年網傳她為申請美國難民身份，參加反華組織，還多次去中國駐美領事館或者大使館門前示威的舊事翻了出來，批她不值得同情；也有網友呼籲尊重她的隱私。

鳳姐昔日模樣。(取材自鳳凰網)

鳳姐是中國初代網紅，因在上海的徵婚啟事以及江蘇衛視情感類訪談節目「人間」爭議言論成名，2010年前往美國打工謀生。2016年中國官媒曾質疑鳳姐捏造在國內遭人歧視壓迫悲慘遭遇以換取美方政治庇護，甚至加入反華組織。鳳姐稱照片是中國民主黨組織PS拼圖。