中國人行救房市 房貸利率料再跌 官媒：繼續釋放剛性需求

中國人民銀行主管的金融時報刊文稱，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降。圖為山西太原一售樓部置業顧問為市民推薦商品住宅。（中新社資料照片）

中國人民銀行轄下的媒體金融時報引述業內人士說法稱，若全國絕大部分城市取消房貸利率 下限，未來房貸利率還會有明顯下降，有助於繼續釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。

另外，人行20日公布5月貸款 市場報價利率（LPR）維持不變，5年期以上的LPR是房貸基準利率的參考利率，但分析認為，在官方政策的要求下，房貸利率有望進一步走跌。

為了救房市，人行在17日連射三箭：取消全國首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限，下調個人住房公積金貸款利率，調整個人住房貸款最低首付款比率政策等。

截至4月底，全國343個城市中已有67個取消首套房貸利率下限。報導稱，金融機構反映，這些城市的房貸利率下限取消後，利率會有一定下行，但市場經充分競爭後又會形成新的較為穩定的均衡水平，對當地新發放房貸有帶動作用。

到底房貸利率下調對民眾有何益處？據業內人士估算，政策落地後，大多數城市房貸利率可能下降0.3個至0.4個百分點；假設以100萬元（人民幣，下同，約13.8萬美元）貸款、30年期限、本息攤還方式計算，總利息支出可減少7萬餘元。市場人士進一步測算，改善性需求住房的利息支出會減少更多。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，當前不少城市房價已經有所下行，疊加本次首付比率降低政策和利率調整政策，未來月供壓力對於很多人來說將明顯減輕。這對年輕人、新市民買房具有較大的激勵效應。

至於對銀行的影響，報導引述業內專家說法稱，銀行可通過「以量補價」的方式保持穩健經營。

另外，彭博社引述知情人士透露，中國證監會副主席方星海將分別於22、23日在巴黎、倫敦與投資 者面對面交流，試圖提高外資法人對投資中國股市的興趣。這也是北京當局救市的廣泛舉措之一。

根據彭博社取得的會議議程，人行、中國國家金融監督管理總局和國家外匯管理局的高層官員將發表主旨演講。中國聯通、洛陽鉬業和贛鋒鋰業等15家中國上市公司的高管也將參會。

報導指出，中國股市歷經三年下跌後，全球投資者近來似乎有重返的跡象。在北京當局加大對股市的支持力道下，MSCI中國指數已自1月的低點上漲32%，而滬深300指數也從2月的谷底反彈16%。

報導稱，中國股市去年出現創紀錄的資金外流後，監管機關也曾會見全球龍頭級外資。同年8月，方星海曾在香港主持召開會議，包括富達（Fidelity）、高盛（Goldman Sachs）等外資法人受邀。