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廣西暴雨3.5萬人受災 路成河車滅頂

中國新聞組／北京20日電
思賢路一老舊小區多輛車被水泡。（視頻截圖）
思賢路一老舊小區多輛車被水泡。（視頻截圖）

華南地區近日遭受暴雨侵襲，廣西南部、廣東南部、福建南部、雲南東南部、海南島北部等地部分地區有大到暴雨。廣西防城港出現水浸，有村莊被淹，民宅入水，廣西自治區應急管理廳數據顯示，昨天凌晨至下午2時，強降雨造成廣西逾3萬5260人受災，官方已緊急疏散554名民眾。

影音來源：聯合影音網

羊城晚報報導，昨天凌晨一場大暴雨侵襲廣西南寧，城區多個區域出現內澇，市區主幹道幾乎癱瘓變成河道，車輛行駛開就像開船一樣，不少市民將積水淹沒小區、道路、汽車的視頻發到網上，也有市民發現有人砸圍牆緊急放水。從視頻中可見，位於青秀區的望園路水很深，直接將一輛小車淹沒到車頂；民族大道的三祺廣場附近有車被困在積水裡動彈不得，亮起黃色應急燈；思賢路附近的一老舊小區出現內澇，多輛小車泡在水裡，四個車輪都看不見。

不僅是南寧，廣西多地也遭暴雨襲擊。據廣西日報報導，昨天凌晨以來，廣西中南部遭遇極端暴雨襲擊。南寧國家級氣象觀測站5小時降雨量突破200毫米。更驚人的暴雨出現在廣西欽州的龍門港，當地昨天凌晨3點前後60分鐘狂瀉204.7毫米，打破廣西一小時雨量歷史紀錄，24小時降雨量已突破600毫米。受降雨影響，廣西鬱江支流四塘河興寧四塘水文站、西雲江五塘水文站、青龍江楞仲水文站三條河流三個站，出現超警戒0.19至1.59公尺的洪水

另據央廣網報導，廣東清遠一羽毛球館17日發生頂棚坍塌，為避免建築出現二次坍塌，次日拆除。

官方氣象部門近日表示，自5月19日起至20日，廣東今年首場「龍舟水」將至，而粵西、珠江三角洲和粵東市縣局部地區將有暴雨到大暴雨，其中，廣東、廣西將迎來「龍舟水」只要降水時段，由於官方公告將與期間將達一個月，消息一出，「廣東人將挑戰暴雨上班30天」相關話題立即衝上微博熱搜。不少網友嘆，「暴雨三十天，不能放假嗎？」

廣西南寧市區遭遇大暴雨，多車被淹，有人砸圍牆放水。（視頻截圖）
廣西南寧市區遭遇大暴雨，多車被淹，有人砸圍牆放水。（視頻截圖）

暴雨 洪水 微博

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