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河南女考研政治97分 被指成績造假 學校：她沒考上研究所

中國新聞組／北京19日電
新鄉工程學院及天任考研機構發布一則高校女生考研政治97分文稿，女學生被質疑成績造假。（取材自北京青年報）
新鄉工程學院及天任考研機構發布一則高校女生考研政治97分文稿，女學生被質疑成績造假。（取材自北京青年報）

一則「高校女生考研政治97分」被質疑成績造假的話題近日上了微博熱搜。目前，發布相關宣傳推文的河南新鄉工程學院及天任考研機構均已刪稿。

北京青年報報導，新鄉工程學院公眾號日前發布的一則「我校超牛大神，考研政治97分」的帖子引網友熱議。不少網友質疑政治考97分太過離譜，又不是理科，即使選擇題滿分，主觀題僅扣3分也不太可能，懷疑成績截圖是P圖偽造。有網友分析表示，正常考研成績截圖中總分三位數均與專業代碼的三位數對齊，但該考生的成績373分並未與下方的專業數字代碼對齊。

據考研機構天任教育微信公眾號推文顯示，5月12日該機構舉辦的優秀學員頒獎盛典中，該考生作為高分學員獲得「單科之星獎學金」。

天任考研機構工作人員表示，該考生確實在該機構參加考研培訓，既然該機構對外發布推文，還給該考生發放了獎學金，肯定是有憑據的，不會亂發，目前了解該考生成績是真實的。「我們對外宣傳的成績都是真實的，如果刪稿的話可能是怕輿論太多造成不良影響。」對於該考生成績被質疑的情況，該工作人員表示會進一步了解情況。

新鄉工程學院宣傳部的工作人員表示，該考生平時在學校表現很好，品學兼優，還多次獲得獎助學金。考研成績出來後，她報給老師的一直是學校推文中發布的成績。學校發推文主要是為了分享學生考研成功的喜悅，並分享其考研經驗。在關注到網友的質疑後，學校也電話聯繫學生本人核實，學生堅稱成績屬實。「因為當時考研成績查詢系統已經關閉了，學生也無法再次查詢成績，一開始我們選擇相信學生。後來質疑的聲音愈來愈多，我們就先撤稿，並成立調查組對此事進一步開展調查。」

該工作人員稱，經調查，該學生上報給學校的考研成績確實存在問題，目前該考生也未考上研究生。對於此事，學校還在進一步調查，對於涉事學生也將作出相應的處理。

女生考研政治97分被質疑造假。（取材自北京青年報）
女生考研政治97分被質疑造假。（取材自北京青年報）

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