中國房市疲軟 4月不論環比、同比房價跌幅都擴大

中國4月70個大中城市房價持續下滑，且降幅較上月及去年同期都擴大。（中新社）

中國房市深陷疲軟態勢。中國官方17日發布的最新房價數據顯示，中國4月70個大中城市新建住宅、二手住宅售價持續下滑，不論環比同比，降幅較上月均擴大。以環比看，4月一線城市新建商品住宅售價下跌0.6%，降幅擴大0.5個百分點，二、三線各跌0.5%及0.6%，都擴大0.2個百分點；以同比看，一線新建商品住宅年減2.5%，降幅擴大了1.0個百分點；二、三線年減分別達2.9%、4.2%，跌幅各擴大0.9及0.8個百分點。

統計局解讀指出，4月房地產 市場持續調整，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格較上月、年減幅均有所擴大。

中國國家統計局數據顯示，從新建住宅看，4月一線城市價格較上月下降0.6%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7%、1.3%和1%，上海上漲0.3%。二線城市售價較上月下降0.5%，三線城市售價較上月下降0.6%，降幅均較上月擴大0.2個百分點。

從二手住宅看，4月一線城市售價較上月下降1.1%，降幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.6%、0.8%、1.4%和0.7%。二、三線城市售價較上月均下降0.9%，降幅均較上月擴大0.4個百分點。

以上只是跟前一個月相比的環比數據，若與去年同期相比，同比跌幅更深，4月份，第一線城市新建商品住宅銷售價格年減2.5% ，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中，北京、廣州和深圳年比分別下降0.5% 、6.9%和6.7% ，上海上漲4.2% 。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降2.9%和4.2% ，降幅比上月分別擴大0.9個和0.8個百分點。

若看二手房跌幅更恐怖，一線城市二手住宅銷售價格年減8.5% ，降幅比上月擴大1.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.0% 、7.5% 、10.2%和8.5% 。二、三線城市二手住宅銷售價格年減6.8%及6.6% ，降幅均較上月擴大0.9個百分點。

近期有越來越多城市加大救房市力度，已有超過50個城市鬆綁限購政策，其中杭州、西安、成都等超過20城已全面取消限購措施；有超過50城表態支持住房「以舊換新」。

據了解，中國國務院 新聞辦公室17日下午將召開吹風會，包含住建部、自然資源部、央行 、金融監督管理總局等4部門屆時將介紹「做好保交樓」工作的政策與配套。