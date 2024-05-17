我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

Visa將推出「Visa金融卡」 刷卡、提存錢、轉帳一卡搞定

中國房市疲軟 4月不論環比、同比房價跌幅都擴大

記者陳宥菘／即時報導
中國4月70個大中城市房價持續下滑，且降幅較上月及去年同期都擴大。（中新社）
中國4月70個大中城市房價持續下滑，且降幅較上月及去年同期都擴大。（中新社）

中國房市深陷疲軟態勢。中國官方17日發布的最新房價數據顯示，中國4月70個大中城市新建住宅、二手住宅售價持續下滑，不論環比同比，降幅較上月均擴大。以環比看，4月一線城市新建商品住宅售價下跌0.6%，降幅擴大0.5個百分點，二、三線各跌0.5%及0.6%，都擴大0.2個百分點；以同比看，一線新建商品住宅年減2.5%，降幅擴大了1.0個百分點；二、三線年減分別達2.9%、4.2%，跌幅各擴大0.9及0.8個百分點。

統計局解讀指出，4月房地產市場持續調整，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格較上月、年減幅均有所擴大。

中國國家統計局數據顯示，從新建住宅看，4月一線城市價格較上月下降0.6%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7%、1.3%和1%，上海上漲0.3%。二線城市售價較上月下降0.5%，三線城市售價較上月下降0.6%，降幅均較上月擴大0.2個百分點。

從二手住宅看，4月一線城市售價較上月下降1.1%，降幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.6%、0.8%、1.4%和0.7%。二、三線城市售價較上月均下降0.9%，降幅均較上月擴大0.4個百分點。

以上只是跟前一個月相比的環比數據，若與去年同期相比，同比跌幅更深，4月份，第一線城市新建商品住宅銷售價格年減2.5% ，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中，北京、廣州和深圳年比分別下降0.5% 、6.9%和6.7% ，上海上漲4.2% 。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降2.9%和4.2% ，降幅比上月分別擴大0.9個和0.8個百分點。

若看二手房跌幅更恐怖，一線城市二手住宅銷售價格年減8.5% ，降幅比上月擴大1.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.0% 、7.5% 、10.2%和8.5% 。二、三線城市二手住宅銷售價格年減6.8%及6.6% ，降幅均較上月擴大0.9個百分點。

近期有越來越多城市加大救房市力度，已有超過50個城市鬆綁限購政策，其中杭州、西安、成都等超過20城已全面取消限購措施；有超過50城表態支持住房「以舊換新」。

據了解，中國國務院新聞辦公室17日下午將召開吹風會，包含住建部、自然資源部、央行、金融監督管理總局等4部門屆時將介紹「做好保交樓」工作的政策與配套。

國務院 央行 房地產

上一則

留學生發文刷爆百萬逃回中國？ 移民律師：曾有其事

延伸閱讀

4月CPI數據意外提前30分鐘發布 當局正全面調查

4月CPI數據意外提前30分鐘發布 當局正全面調查
天津、大連、上海等13城郵輪口岸 外國團免簽入境15天

天津、大連、上海等13城郵輪口岸 外國團免簽入境15天
少買奢侈品 消費失去動力 美4月零售額意外持平

少買奢侈品 消費失去動力 美4月零售額意外持平
美4月CPI上漲0.3%低於預期 9月降息機率升

美4月CPI上漲0.3%低於預期 9月降息機率升

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁