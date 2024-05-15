菏澤南站被「諾言」唱紅 山東當局聽勸火速修路

迎潑天流量，菏澤火速出動瀝青車鋪路、信號車護航。(取材自齊魯壹點)

梳著油頭、穿著復古西裝的郭有才，以一首「諾言」讓自己的抖音 五天漲粉300多萬，也靠著一己之力帶火山東菏澤。菏澤如何面對這潑天的流量？當地政府火速反應，連夜翻修路面、加裝公廁，並開來電信信號車、增設網路基站，以便利大量遊客到訪，「菏澤聽勸」、「菏澤速度」也引發網友點讚。

齊魯壹點報導，郭有才原名郭壯，是一家燒烤攤的老闆，他自稱每天上午唱歌是他的夢想，而每天晚上經營燒烤攤則是他的生活。郭有才每天早上把簡單的直播設備往菏澤南站廣場一擺，就開始了一天直播。一首「諾言」不僅讓他的帳號五天漲粉300多萬，還帶火了山東菏澤南站，這個穿著90年代復古西裝、梳著大背頭的男子一夜暴紅讓他自己喜出望外，也給菏澤帶來了始料未及的挑戰。

網友們聽了郭有才唱的歌，紛紛表示：「太上頭了！」「後勁太大」，他們從天南地北趕到菏澤，與郭有才合影、打卡，菏澤南站變得熙熙攘攘。始料未及的流量給菏澤南站也帶來了甜蜜的煩惱，為了迎接全國各地蜂擁而至的「客人」，菏澤火速反應，直接把瀝青車開到了菏澤南站，火速修繕路面，保障大家的出行體驗。

很多遊客在郭有才的直播現場拍視頻、做直播，因而菏澤南站現場直播流量陡然增大，一度造成網路擁堵。菏澤移動、聯通、電信直接把信號車開到南站，並現場增設網路基站。與此同時，志願者們紛紛跟進，每天早上8點到傍晚，不僅為外地遊客免費提供手機充電、道路指引等服務，甚至還現場送上菏澤的特產芍藥，現場還有簪花小哥免費送水。菏澤的「聽勸」、反應迅速，令網友紛紛點讚。