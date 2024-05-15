馬斯克母遊杭州 曬照不忘讚特斯拉

梅耶誇讚粉紅色的特斯拉可愛。(取材自X平台／@Meyer Musk)

SpaceX創始人馬斯克 (Elon Musk)的母親梅耶馬斯克(Meyer Musk)，日前在社交平台X上發文，分享自己在杭州旅行的照片，她寫下，「當第一次去一個城市旅行時，我都喜歡花一天時間觀光，我們也很高興看到特斯拉 汽車，這輛車很可愛：它是粉紅色的，儀表板周圍有漂亮的裝飾品」。

環球網報導，梅耶馬斯克近日在X上分享到杭州旅行的照片，在帖子中配了四張圖，分別顯示她和同行人員在杭州遊玩以及一輛粉色特斯拉汽車的畫面。

在這則帖子的評論區，有網友稱，「很美麗的地方。祝願度過愉快的時光」「真希望我也在那裡」，還有網友稱，「這是一座美麗的城市。這輛粉色的特斯拉汽車很可愛」。

據報導，梅耶馬斯克也在前一天分享她過母親節 的喜悅，曬出收到的花束以及上海的景色，並在貼文中標記兒子馬斯克，寫下，「謝謝你今天為在上海的我送來美麗的母親節鮮花。接受電視採訪回來後，我收獲了巨大的驚喜，採訪中我對特斯拉上海超級工廠讚不絕口」。