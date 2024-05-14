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撤限購令無效 中國買家湧泰國置產 成最大外國買家

中國新聞組／北京14日電
最新數據顯示，中國人成為泰國房產的最大外國買家。圖為北京房展會中，銷售泰國房源的展商。(中新社資料照片)
最新數據顯示，中國人成為泰國房產的最大外國買家。圖為北京房展會中，銷售泰國房源的展商。(中新社資料照片)

杭州和西安宣布全面取消住房限購，象徵執行十餘年的「限購令」步入尾聲。但在民眾普遍不看好房市之際，他們陸續將資金投向海外。最新數據顯示，中國買家去年在泰國搶購了6614套公寓，總值達341億泰銖（約67億人民幣、9.27億美元），幾乎占泰國全國已售公寓總數的46%，成為泰國房產的最大外國買家。

美國之音報導，浙江杭州市9日宣布，全面取消所有住房限購令，同日，陜西西安也發布同樣通知，無論是購買新建的商品房屋或二手房，都不用再接受資格審查。但在美國電子報「外國人看中國」的創辦人利明璋看來，這是中國為拉抬房地產行業而採取的絕望之舉，若這樣也無法推動銷售，那麼房價還將下滑。

在中國房地產市場普遍悲觀氣氛下，經濟陰霾不散反而加速資金出走海外置產。

曾在中國金融業服務數年、目前為自由職業者的Eric就是其一，他近期斥資約200萬人民幣（約27.6萬美元）在泰國曼谷購入了兩套公寓，每套的套內面積均在25至35平方米之間。

他認為，近兩年中國地產形勢不是特別好，投資收益率不會特別高。雖然他也覺得去泰國不是一個非常好的投資，「投資回報率可能連5%都沒有」，但「至少不會像投入中國房地產一樣會貶值」。長期來看，他認為泰國有潛力當作自己海外移居的一個中轉站。

彭博社引述泰國國有的政府住房銀行管理的泰國房地產資訊中心(REIC)的數據顯示，泰國2023年總共售出1萬4449套公寓，總價值達732億泰銖，比2022年增長了25%。其中中國買家在去年搶購了6614套公寓，總值達341億泰銖，幾乎占泰國全國已售公寓總數的46%，成為泰國房產第一大外國買家。

目前在泰國曼谷的亨德森置業擔任總經理的張宏峰也感受到了中國人湧入泰國買房的這股熱潮，「我們基本上95%都是外國人（客戶）為主，其中中國客戶的話大概占了80%、90%」。

張宏峰說，很多中國人去辦菁英簽、學生簽，還有工作簽，想留在泰國。特別是經歷過新冠以後，有一些人還反而堅定了（留在國外）想法，像泰國這種（距離中國）這麼近的地方買一個小房子，也不是說要花很多錢。

泰國 房地產 投資

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