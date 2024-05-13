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貴州癌末2寶媽 預錄「送兒上大學」全景片：戴上VR眼鏡 媽就在身邊

中國新聞組／北京13日電
鄧靜一家四口的合影。(取材自海報新聞)
鄧靜一家四口的合影。(取材自海報新聞)

37歲的鄧靜去年確診乳腺癌晚期，她決定在還能動時挑戰完成100個人生心願並拍影片記錄，如今已完成近20個願望。許多粉絲從她的影片中得到了力量，11歲兒子的同學甚至是她的鐵粉。近日她開始用全景相機記錄與家人相處的時光，她說這是為兩個兒子埋下的「時空膠囊」，自己以後不在了，「只要兒子戴上VR眼鏡，就像我真的陪在他們身邊一樣」。

綜合央視、新黃河報導，來自貴州省遵義市的鄧靜，和曾為同學的丈夫相濡以沫17年，育有兩子。去年2月，她剛因乳癌做完乳房切除手術兩個月後，癌細胞轉移到肺部。

經過一段漫長的治療後，鄧靜從「不想活了」到逐漸改變心態。她今年1月上傳了第一條影片到網路上，她說，冷靜後決定給自己愛的人留下一些東西，希望未來，家人可以通過這些影片得到力量。

鄧靜決定在還能動的時候，挑戰完成100個人生心願。如今，她已完成了「去北海看海」、「重溫戀愛舊時光」、「給母親的告白」、「陪孩子一天」和「我要學街舞」等近20個願望。日前母親節，她正準備拍攝完成「打架子鼓(爵士鼓)」的願望。

鄧靜的遺願清單。(取材自海報新聞)
鄧靜的遺願清單。(取材自海報新聞)

鄧靜學習打架子鼓。(取材自海報新聞)
鄧靜學習打架子鼓。(取材自海報新聞)

除了100個願望，鄧靜也開始用全景相機為兩個兒子預錄從小到18歲的影片，「如果有一天自己不在了，這些就是他們永遠的回憶」。她精心設定了幾個孩子們人生重要階段的場景：7歲時，送兒子去上學；9歲時，帶兒子去遊樂園；12歲時，照顧生病的兒子；15歲時，全家一起開心過年；17歲時，帶考砸的兒子出門散心；18歲時，幫考上大學的兒子收拾行李等。

早飯後，鄧靜和小兒子在一起。(取材自海報新聞)
早飯後，鄧靜和小兒子在一起。(取材自海報新聞)

鄧靜將VR眼鏡當成生日禮物送給兩個兒子。當兒子戴上VR眼鏡後，她問「有沒有覺得媽媽就在身邊？」，兒子點了點頭。鄧靜也先錄好了給兒子們18歲時她想說的話，「小兒子才2歲，很怕他記不得媽媽的樣子；大兒子11歲了，又怕他太記得媽媽，會想念媽媽。留下這些全景影片，希望兩個兒子長大後看的時候，媽媽是陪在他身邊的」。

手術後的鄧靜。(取材自海報新聞)
手術後的鄧靜。(取材自海報新聞)

大量網友對鄧靜送上了祝福，也有不少網友表示，鄧靜的樂觀開朗深深影響了自己。她的粉絲中，有憂鬱症患者，也有癌症病人家屬，他們說從她的影片中得到了力量，11歲兒子的同學甚至是她的鐵粉。

鄧靜說，她想拍的還有很多，像是參加孩子的畢業典禮、慶祝兒子找到第一份工作、在兒子的婚禮現場等，這是她為兩個兒子埋下的「時空膠囊」。

VR 母親節 癌細胞

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