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中國首座Costco加油站 油價8.5折恐加速零售業內卷

中國新聞組／即時報導
好市多(Costco)中國首家加油站的油價約為市價8.5折至9折。（取材自第一財經）
好市多(Costco)中國首家加油站的油價約為市價8.5折至9折。（取材自第一財經）

上海第一財經報導，位於南京市江寧區的好市多(Costco)中國首家加油站已於日前開業，其油價約為市價的8.5折至9折。由於這是中國首家傳統賣場與加油站結合，恐讓競爭已十分激烈的中國零售業更加「內卷」。

好市多加油站僅服務會員，第一財經記者稱，雖然沒有到爆滿的程度，但在中午11時左右和晚間8時多，仍可看到車輛絡繹不絕地進入Costco加油站加油。

以95汽油為例，江蘇目前價格為每公升8.68元人民幣，但好市多加油站的價格為7.95元人民幣（約1.11美元）。消費者都覺得到好市多加油很划算，「我加滿一箱油，大概可以節省（人民幣）30元，會員費很快能省出來。」

南京好市多加油站所加的油來自中化石油，與加油站配套的好市多門店預計5月28日正式開業。

位於南京市江寧區的好市多(Costco)中國首家加油站儘管位於郊區，晚上8時多仍...
位於南京市江寧區的好市多(Costco)中國首家加油站儘管位於郊區，晚上8時多仍有不少車輛前來加油。（取材自第一財經）

第一財經指出，中國國家發改委、商務部2018年發布「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）」，已經取消外資加油站建設、經營的數量與股比限制。

不過一名石油和天然氣分析師表示，雖然放開限制，但外資加油站在中國的成本優勢並不大。外資加油站的成品油大多從中國「三桶油」和地方煉廠批發，且外資企業實際能擴張的、地理位置較好的獨資加油站不多。

第一財經稱，好市多加油站位於南京市江寧區吉印大道，距離南京市中心有一段距離，四周較為空曠。

但由於好市多南京加油站是中國市場首次有零售賣場提供加油服務，資深零售業分析人士沈軍認為，隨著傳統零售業態愈來愈難做，會有更多業者和資本投入會員店業態，未來的市場競爭也會進一步加劇。沈軍並稱，好市多在南京開設加油站，「更是『捲』到了跨界領域」。

好市多目前在中國已有六家門店，分布在上海、蘇州、杭州、寧波和深圳，即將開業的南京店是好市多在中國的第七家門店。

加油站 好市多 零售業

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