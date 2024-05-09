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搞「死人房地產」？湖北小鎮強推公墓 老人堵路抗議

中國新聞組／北京10日電
湖北隨州市長嶺鎮強制推廣火葬和購買公墓，引發當地老人不滿，走上街頭抗議。(視頻截圖)
湖北隨州市長嶺鎮強制推廣火葬和購買公墓，引發當地老人不滿，走上街頭抗議。(視頻截圖)

中國五一勞動節連假期間，湖北省隨州市轄下的長嶺鎮，以公益為名、強制推廣火葬和購買公墓，甚至規定夫妻不能一起土葬，而且購買公墓還要預交20年間的「維護費」，引發當地老人不滿，連續三天走上街頭抗議，並一度堵塞了316國道。事件鬧大後，中國媒體紛紛批評官方粗暴執法。

綜合維權網報導與社群訊息，事件起於隨州市政府今年發布「殯葬改革政策」，要求自2024年3月20日起，全域所有居民死後必須購買公墓，就連住在大山裡面的農民也得買公墓，否則扣留骨灰並收取寄存費。

官方要求做到「三個100%」，即殯葬設施建設覆蓋率100%、遺體火化率100%、骨灰進公墓安葬率100%。

官方還明定，特殊情況下夫妻雙方也不能合墓土葬，「夫妻雙方一方去世已土葬，並為另一方預留了墓位，另一方在2024年3月20日零時之後去世的，不能與之前土葬的一方合葬，遺體必須火化，骨灰必須進公墓安葬」。

當地居民趙先生表示，「歷朝歷代，在我們記憶當中都是夫妻同葬，這是天經地義的，他們這一屆的人（政府）都很混帳」。

據報導，隨州市的所有村幹部必須24小時盯緊村民們，一旦發現哪家死了人就立即趕過去全程跟隨監督，確保每個死人都進收費公墓。

隨州當地媒體稱，近3年各縣市區共投資人民幣2.7億元（人民幣，下同，約3735萬美元）建成縣鎮村三級所謂「公益性」公墓，並收取公墓建設成本費和一次性收取20年管理維護費，兩項費用一次繳清。初步核算，村級公墓單穴一般不超過3000元，鎮級公墓單穴一般不超過4000元，縣級公墓單穴一般不超過1萬元。

報導指出，隨州是一個五線山區小城市，經濟以農業為主，廣大農民生活並不富裕。當地居民認為，這是公開強買強賣，搞「死人房地產」。現在房子賣不動了，以往的土地財政難以為繼，官方自以為聰明地「發現了商機」，居然把人口高齡化看做剝削農民的契機，想出「死人房地產」的缺德主意。

隨州官方強制購買公墓引發老人堵路抗議後，大河報引述河南澤槿律師事務所主任付建表示，當地有關部門推廣火葬和公墓並沒有錯，但應當按照法律規定以及實際情況辦理，需要因地制宜考慮各種情況，「不得變相斂財，不得強買強賣，否則是違法行為」。

新京報也發布評論，痛批當地政府「一刀切」強制民眾買公墓，甚至無視民眾感情，「不能與之前土葬的一方合葬」，可謂人為製造天人睽違。此舉不僅沒有考慮民間社會的人情倫常，也缺乏現實操作性，勢必會遭遇抵制。

評論強調，殯葬改革頭緒繁多，更有千百年的習俗傳承。各地固然應推動火葬，但不可採取「一刀切」等簡單粗暴化手段強制民眾。尤其是不能打著移風易俗的旗號，打喪葬這塊「市場」的歪主意。

截至今天，隨州官方仍未給出正式回應。

湖北隨州市長嶺鎮強制推廣火葬和購買公墓，引發當地老人不滿，走上街頭抗議。(視頻截...
湖北隨州市長嶺鎮強制推廣火葬和購買公墓，引發當地老人不滿，走上街頭抗議。(視頻截圖)
湖北隨州廣水市長嶺鎮向居民強制推廣和要求購買公墓引發爭議。 5月1日，村民抗議當...
湖北隨州廣水市長嶺鎮向居民強制推廣和要求購買公墓引發爭議。 5月1日，村民抗議當局禁止夫妻合葬。（截圖自正觀黃河評論）
湖北隨州市長嶺鎮強制推廣火葬和購買公墓，引發當地老人不滿，走上街頭抗議。(視頻截...
湖北隨州市長嶺鎮強制推廣火葬和購買公墓，引發當地老人不滿，走上街頭抗議。(視頻截圖)

@taiwainnochina

5月1日，湖北省隨州市長嶺鎮爆發大規模抗議活動。 因反對地方政府強力推廣火葬和購買公墓，引發數千村民不滿

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來源：taiwainnochina

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